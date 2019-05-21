Конец учебного года - всегда особое время на дорогах. С началом каникул число юных участников дорожного движения вырастает. Потому Госавтоинспекция по всей стране проведет специальное комплексное мероприятие, направленное на повышение безопасности в этот период. В соответствии с ПДД на время СКМ водители обязаны включать ближний свет фар - нарушение грозит штрафом. В ГАИ также призвали автолюбителей уделить особое внимание правилам перевозки детей и быть особо внимательными у школ и иных учреждений образования.



