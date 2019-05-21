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С 25 мая по 5 июня водители будут обязаны ездить с включенным ближним светом фар

В это время ГАИ проводит традиционную профилактическую акцию «Внимание - дети!»

Конец учебного года - всегда особое время на дорогах. С началом каникул число юных участников дорожного движения вырастает. Потому Госавтоинспекция по всей стране проведет специальное комплексное мероприятие, направленное на повышение безопасности в этот период. В соответствии с ПДД на время СКМ водители обязаны включать ближний свет фар - нарушение грозит штрафом. В ГАИ также призвали автолюбителей уделить особое внимание правилам перевозки детей и быть особо внимательными у школ и иных учреждений образования.

07:57 21/05/2019
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