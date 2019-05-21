Мог сгореть заживо, а борисовчанин выжил, получив ожоги 70% тела





В январе 2017 года 28-летний Александр Касьянчик получил сильнейшие ожоги. Это случилось, когда его начальник в Борисове пытался заварить топливный бак в машине. Топливо из бака слить забыли, прогремел взрыв, и Сашу, охваченного пламенем, отбросило в смотровую яму.





Александра доставили в борисовскую больницу, а через три дня перевели в минскую БСМП. Здесь он провел в ожоговой реанимации в состоянии медикаментозной комы больше четырех месяцев, пишет «СБ. Беларусь сегодня».









Парень получил ожоги более 70 процентов, из них глубоких — более 45 процентов. Изначально для лечения ран потребовалось 44 оперативных вмешательства. Больше всего пострадала кожа головы: после первой госпитализации у пациента не было век, губ, наружного нос. Кроме этого, еще и перелом голени с ожогом размером около 20 сантиметров.









Медики провели трансплантацию кости с другой ноги, и сейчас Саша передвигается с помощью костыля. Врачи также сумели восстановить пациенту нос.





— За месяц меня научили заново сидеть, стоять и ходить. Поначалу инструкторы ЛФК боялись со мной заниматься. Когда сгибали ноги, тонкая кожа рвалась. Было больно и неприятно, а все равно нужно было продолжать, — рассказывает мужчина. — Когда мне еще не восстановили губы, было очень тяжело есть. Голову запрокидывал назад, иначе вся еда выпадала обратно. Мыться тоже было проблематично: в больнице помогали санитарки, дома в первое время — родители, а сейчас сам справляюсь. Удивительно, что врачи смогли спасти роговицу глаз и тем самым сохранить мне зрение. Несмотря на легкую мутность картинок, вижу я хорошо.





Врачи и пациенты называют Сашу счастливчиком, ведь после таких травм не выживают.





Житель Борисова рассказывает, что после трагедии связь сохранилась только с самыми близкими: одноклассниками, армейскими товарищами и хорошим другом из Борисова. Мама чаще всего дежурила у койки сына. Жена навестила один раз, а потом подала на развод. Сына Александр не видел больше года, говорит, что, когда вылечится, первым делом поедет к нему.





Фото: sb.by



