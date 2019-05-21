Базу отдыха "Днепровские сосны" под Гомелем выставили на торги
На аукционные торги выставлена база отдыха "Днепровские сосны", расположенная в сосновом лесу на берегу затока Днепра в 25 километрах от Гомеля, сообщили в Комитете государственного имущества Гомельского облисполкома.
Общая площадь зданий на территории базы, расположенной в деревне Красная Слобода Речицкого района, составляет более 7 тыс. кв. м. В состав лота также входит земельный участок площадью 14,1 га. Начальная цена лота - Br280 тыс.
Прием документов для участия в аукционе заканчивается 27 мая 2019 года.
07:31 21/05/2019