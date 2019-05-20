Исследование провели сотрудники ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» в конце 2018 года по республиканской репрезентативной выборке (объем выборки — 2103 респондента, максимальная погрешность: +/- 2,1% при уровне значимости 0,05).





Мессенджерами пользуется чуть более 68% населения Беларуси. Из них практически каждый второй использует их ежедневно, каждый восьмой — не реже 1−2 раз в неделю. Не пользуются мессенджерами чуть менее трети белорусов.





Чаще всего обмениваются сообщениями женщины (52,4% от ежедневных пользователей мессенджеров), молодежь в возрасте 16−29 лет (78,6%), люди с высшим образованием (65,7%), жители городов (53,6%).





Основной целью использования мессенджеров для 56% белорусов является общение. Примерно по 14% опрошенных используют данные приложения для отдыха, в качестве развлечения, а также для получения информации.





На первом месте по популярности среди белорусов с большим отрывом располагается Viber, доля пользователей которого на момент опроса составила 65,4% от общего числа опрошенных. Особой популярностью данный ресурс пользуется среди горожан (69,8%), молодежи (89,4%) и респондентов в возрасте 30−49 лет (80,9%).





На втором месте находится Skype — практически каждый пятый белорус пользовался данным мессенджером на момент опроса. В основном это жители городов (22,1%), молодежь (28%) и люди в возрасте 30−49 лет (22,7%).









Третьим по распространенности приложением для обмена сообщениями является WhatsApp (17,6%). Его использует каждый пятый горожанин, чаще молодежь (32,3%).





Завершает рейтинг популярных среди белорусов мессенджеров Telegram (13,1%), доля пользователей которого выше среди жителей городов (14,4%) и молодежи (27,4%).



