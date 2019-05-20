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По обувке встречают: Журналистку отказались пускать на Каннский фестиваль из-за обуви

Главного соредактора американского еженедельника Variety Клаудию Эллер не хотели пускать на Каннский кинофестиваль из-за неподобающей обуви. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.

Охранники задержали журналистку на входе, поскольку вместо высоких каблуков на ней были туфли на плоской подошве. «Прошлой ночью идиоты-охранники остановили меня перед красной ковровой дорожкой в Каннах и сказали, что я не могу пойти на премьеру из-за того, что на мне туфли без каблуков. Я припугнула их тем, что опубликую это видео на сайте Variety. Тогда меня впустили», — пожаловалась Эллер в соцсети и приложила к посту видео происходящего.

Другой журналист сравнил Эллер с актрисой Кристен Стюарт, которая демонстративно скинула туфли на этом же фестивале в прошлом году. Тогда она прошлась босиком по красной дорожке в знак протеста против официального дресс-кода мероприятия, предписывающего женщинам носить туфли на каблуках, пишет lenta.ru


21:19 20/05/2019
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