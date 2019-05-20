В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп

Далее следуют спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов».





На 46-й минуте 6-й серии заключительного сезона «Игры престолов» поклонники разглядели две пластиковые бутылки. Необычный реквизит появляется в сцене советов лорда Вестероса. HBO пока не прокомментировал ошибку.





Если предыдущие неточности, например, попадание в кадр бумажного стакана из-под кофе или «еще одна рука» Джейме Ланнистера на промокадре, становились поводами для шуток, то новая оплошность разозлила зрителей.





«Даже не стараются», - написал пользователь Joe в Twitter.





«Они явно перестали заботиться о целостности шоу», - заявил юзер с ником Noel.





Ранее стало известно о том, что более миллиона фанатов эпопеи подписали петицию с требованием переснять заключительную часть «Игры престолов», хотя предпоследняя серия «Колокола» побила рекорд выходивших ранее эпизодов, ее увидело более 18 миллионов человек.





Напомним, что заключительная серия «Игры престолов» вышла 20 мая.



