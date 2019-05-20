Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп

В последнем эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов» в кадр попали две пластиковые бутылки. Киноляп заметили фанаты фантастической саги.

Далее следуют спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов».

На 46-й минуте 6-й серии заключительного сезона «Игры престолов» поклонники разглядели две пластиковые бутылки. Необычный реквизит появляется в сцене советов лорда Вестероса. HBO пока не прокомментировал ошибку.

Если предыдущие неточности, например, попадание в кадр бумажного стакана из-под кофе или «еще одна рука» Джейме Ланнистера на промокадре, становились поводами для шуток, то новая оплошность разозлила зрителей.

«Даже не стараются», - написал пользователь Joe в Twitter.

«Они явно перестали заботиться о целостности шоу», - заявил юзер с ником Noel.

Ранее стало известно о том, что более миллиона фанатов эпопеи подписали петицию с требованием переснять заключительную часть «Игры престолов», хотя предпоследняя серия «Колокола» побила рекорд выходивших ранее эпизодов, ее увидело более 18 миллионов человек.

Напомним, что заключительная серия «Игры престолов» вышла 20 мая.


ru.oxu.az
20:53 20/05/2019
Поделиться



Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка
Павел Севярынец
Расейская ядзерная бомба
Игорь Масловский
Дым Голодных игр
Анатолий Лебедько
Оршанские «#Бурбалкi» – о суперрегионе,...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё