В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп
В последнем эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов» в кадр попали две пластиковые бутылки. Киноляп заметили фанаты фантастической саги.
Далее следуют спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов».
На 46-й минуте 6-й серии заключительного сезона «Игры престолов» поклонники разглядели две пластиковые бутылки. Необычный реквизит появляется в сцене советов лорда Вестероса. HBO пока не прокомментировал ошибку.
Если предыдущие неточности, например, попадание в кадр бумажного стакана из-под кофе или «еще одна рука» Джейме Ланнистера на промокадре, становились поводами для шуток, то новая оплошность разозлила зрителей.
«Даже не стараются», - написал пользователь Joe в Twitter.
«Они явно перестали заботиться о целостности шоу», - заявил юзер с ником Noel.
Ранее стало известно о том, что более миллиона фанатов эпопеи подписали петицию с требованием переснять заключительную часть «Игры престолов», хотя предпоследняя серия «Колокола» побила рекорд выходивших ранее эпизодов, ее увидело более 18 миллионов человек.
Напомним, что заключительная серия «Игры престолов» вышла 20 мая.
20:53 20/05/2019