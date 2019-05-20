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Милицейские поборы с церквей отменены

Как сообщает сайт Catholic.by, 20 мая Конференция Католических Епископов в Беларуси получила ответ министра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шуневича относительно оплат за услуги специальных служб при проведении массовых мероприятий.

«Напомним, что 24 января Совет министров Республики Беларусь принял постановление № 49 «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, которые оказывают органы внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массовых мероприятий».

Конференция Католических Епископов в Беларуси обратилась в Совет министров с вопросом, касается ли данное постановление проведения религиозных массовых мероприятий — процессий, пилигримок и прочих обрядов и церемоний с участием верующих.

В ответе со стороны правительства, подписанным 15 мая министром внутренних дел Республики Беларусь Игорем Шуневичам, сказано, что действие вышеупомянутого постановления не распространяется на религиозные мероприятия.


В письме уточняется, что речь идёт о всех религиозных мероприятиях, которые проходят в культовых строениях, построениях и на территориях, которые к ним относятся, в других местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в местах пилигримок, на кладбищах, в крематориях или по решению исполнительных и распорядительных органов власти. По мнению министра, таким образом законодательными актами в достаточной степени созданы условия для организации и проведения разнообразных религиозных мероприятий» — пишет Catholic.by.

В свою очередь, ещё в апреле Беларуская Христианская Демократия объявила массовый сбор подписей с требование отменить милицейские поборы с церквей и отменить постановление Совмина №49.

Krynica.info
20:11 20/05/2019
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