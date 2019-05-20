Бунт в таджикской колонии. По официальной версии, это ИГ

TASS

В ночь на 20 мая в городе Вахдат к востоку от Душанбе произошло, по официальной версии, восстание в колонии. Его, по информации властей, организовали представители экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России). В ходе столкновений погибли 29 осужденных и три надзирателя. Среди них - известные всей стране религиозные деятели. Некоторые из убитых состояли в запрещенной в Таджикистане оппозиционной Партии исламского возрождения.

Официальная версия

Уже утром 20 мая министерство юстиции Таджикистана разослало в официальные СМИ подробный пресс-релиз о произошедшем накануне ночью в колонии для особо опасных преступников в Вахдате.





Это не совсем типичная реакция для властей: в ноябре 2018 года в колонии в Худжанде произошли не менее жестокие столкновения, тогда погибло более 20 человек. Однако власти лишь подтвердили факт беспорядков и только через несколько недель обвинили в них представителей "Исламского государства".





Из пресс-релиза минюста Таджикистана следует, что бунт подняли четверо осужденных, среди них 20-летний Бехруз Гулмурод - сын бывшего командира таджикского ОМОНа Халима Гулмурода, бежавшего в Сирию и объявленного в Таджикистане "предателем".





Эти четверо осужденных убили ножами троих сотрудников колонии, затем освободили еще восьмерых своих соратников, после чего постоянно разрастающаяся группа продолжила нападать на других осужденных, убив пять человек.





"В результате ответной операции, которая проводилась в соответствии с законом, были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны", - говорится в пресс-релизе.





Мотивом поднявших бунт власти назвали побег.

Что не так с официальной версией

"Бехруз Гулмурод был полной противоположностью своего брутального и склонного к жестокости отца, - рассказывает Русской службе Би-би-си много лет работавший в Таджикистане журналист (он попросил не указывать его имени из соображений безопасности). - Обычный, немного запуганный мальчик после школы собирался поступить в медицинский институт, но не смог - из-за побега его отца вся семья попала под прессинг, и ему не дали ни школьный аттестат, ни даже общегражданский паспорт, не говоря уже о заграничном".





В июне 2017 года Бехруз Гулмурод получил десять лет колонии за попытку улететь из Душанбе не то в Москву, не то в Стамбул, чтобы потом попасть в Сирию и присоединиться к отцу. Как он собирался сделать это без паспорта - неизвестно; суд над ним прошел в закрытом режиме.





Собеседник Би-би-си говорит, что в колонии - максимально строгий режим. В ней сидят враги и политические противники президента Эмомали Рахмона, например, бывший министр промышленности Зайт Саидов. Как сразу три человека смогли вооружиться и напасть на охрану - власти не говорят. Почему нападавшие готовили побег, но при этом убивали других осужденных - также никаких официальных объяснений.





Все погибшие осужденные были приговорены к срокам от 6 до 26 лет. Большинство названы сторонниками или участниками "Исламского государства".





Однако среди погибших есть члены Партии исламского возрождения Таджикистана и других оппозиционных движений, признанных в стране экстремистскими. Партия была создана в 1990 году и долгое время была единственной оппозиционной партией в стране. В 2015 году власти запретили ее и признали террористической организацией. За пределами Таджикистана это решение не признал никто.





Так, среди убитых - 60-летний Саттор Каримов, получивший в 2015 году 28 лет тюрьмы. Он был активистом запрещенной партии еще с 1990-х годов.





Еще один убитый - Саид Киемеддин Гази, популярный в Таджикистане священнослужитель, которого называли "народный генерал". Он был в оппозиции с начала 1990-х годов.





В 2017 году его задержали в Санкт-Петербурге, депортировали в Таджикистан и дали 25 лет за разжигание национальной розни, публичные призывы к свержению власти и измене родине. Судили его также в закрытом режиме.





"Радио Озоди" (таджикская редакция Радио Свобода) рассказывало, что в 2018 году все таджикские государственные каналы показали документальный фильм, где Гази раскаивается и осуждает Партию исламского возрождения за попытку госпереворота.





69-летнего Саидмахдихона Сатторова с начала 2000-х годов называли "шейх Темур". Его считали "человеком со способностями вали" - то есть близким к богу провидцем. Круг его почитателей постоянно рос, в него входили не только обычные жители страны, но и чиновники разного уровня.





В 2015 году ему дали 16 лет тюрьмы по пяти статьям Уголовного кодекса - от многоженства до захвата земельных участков. Сатторов виновным себя не признавал. В ночь на 20 мая его убили.





"Радио Озоди" сообщает , что собравшимся у колонии родственникам не выдают тела погибших.





В партии исламского возрождения Таджикистана (ее активисты ведут свою деятельность за пределами страны) потребовали независимого международного расследования бунта в колонии.





Кроме того, они хотят объяснений о том, почему вооруженные сторонники "Исламского государства" нападали именно на священнослужителей, и как так получилось, что они в момент нападения оказались в одном месте.



