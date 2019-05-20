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Huawei заручилась поддержкой Европы в противостоянии с США

Европейские производители полупроводников заявили, что намерены и дальше поставлять китайской Huawei, столкнувшейся с санкциями со стороны США, оборудование для смартфонов, пишет Bloomberg.

Фото: Stefanie Loos / Reuters

Европейские производители полупроводников заявили, что намерены и дальше поставлять китайской Huawei, столкнувшейся с санкциями со стороны США, оборудование для смартфонов, пишет Bloomberg.

О намерении продолжать сотрудничество с Huawei уже заявили немецкая Infineon Technologies, австрийская AMS и британская Imagination Technologies. Представители последней отмечают, что не попадают под действие указа президента США Дональда Трампа, поскольку не имеют подразделений в Соединенных Штатах.


Вместе с тем голландская NXP Semiconductors NV, акции которой торгуются на американской бирже NASDAQ, заявляет, что будет подчиняться правилам торговли в США, поскольку у нее есть заказы на поставки и в эту страну. На Huawei приходится всего 1,6 процента от продаж компании.

19 мая Трамп подписал указ, запрещающий сотрудничество с Huawei для американских компаний без получения специальной лицензии. Китайскую корпорацию до этого неоднократно обвиняли в слежке за своими пользователями и передаче информации о них официальному Пекину.

Одним из первых, кто заявил о приостановке сотрудничества с Huawei, стала компания Google. В новых моделях смартфонов китайского производителя не будут поддерживаться его сервисы, однако это не коснется уже проданных устройств. В дальнейшем об отказе от поставок Huawei заявили американские производители чипов для мобильных процессоров Qualcomm, Xilinx и Broadcom.


lenta.ru
19:42 20/05/2019
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