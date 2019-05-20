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Да, на "Ягуаре" я убил человека: основатель «Дариды» полностью признал вину

Как сообщает Свабода, в суде Центрального района Минска начался процесс по громкому ДТП, в котором погиб человек. Подсудимый - основатель известной фирмы «Дарида» Владимир Делендик.

Да, на "Ягуаре" я убил человека: основатель «Дариды» полностью признал вину
ЧП произошло 16 декабря 2018 года в столице на пересечении Нововиленской и Орловской улиц. Владимир Делендик на автомобиле «Ягуар», не дождавшись зеленого сигнала, выехал на перекресток и столкнулся с «Фальсквагенам-Туран». От удара «Фольксваген» перевернулся на крышу, 69-летняя пассажирка в нем погибла.

«Скальпированная травма черепа, разорваны легкое, печень, сломанные ребра», - прокурор более минуты перечислял травмы погибшей.

Делендик сразу признал, что виновен.

"Не убегал, вызвал милицию. Подошел к опрокинутому "Фольксвагену" - в нем была женщина. Она лежала головой на асфальте, у нее текла кровь », - сказал он.

Пострадавшей в деле признана сестра погибшей Елена Филипович. По словам Владимира Делендика, она простила ему. Делендик сказал, что вскоре после ДТП компенсировал потерпевшей материальный и моральный ущерб.


«Сразу дал 30 тысяч рублей, она уже через два дня приобрела на них новый автомобиль. У них больной ребенок, до сих пор поддерживаю семью материально », - заверил суд Владимир Делендик.

Сама пострадавшая на сегодняшнее заседание не пришла, но проинформировала судью Валерия Есьмана, что в дальнейшем хотела бы на процессе присутствовать. Как результат - судья перенес заседание на срок, который еще не определен.

За смерть человека по неосторожности в результате нарушения правил дорожного движения Владимиру Делендику грозит до 5 лет лишения свободы.


19:31 20/05/2019
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