ЧП произошло 16 декабря 2018 года в столице на пересечении Нововиленской и Орловской улиц. Владимир Делендик на автомобиле «Ягуар», не дождавшись зеленого сигнала, выехал на перекресток и столкнулся с «Фальсквагенам-Туран». От удара «Фольксваген» перевернулся на крышу, 69-летняя пассажирка в нем погибла.





«Скальпированная травма черепа, разорваны легкое, печень, сломанные ребра», - прокурор более минуты перечислял травмы погибшей.





Делендик сразу признал, что виновен.





"Не убегал, вызвал милицию. Подошел к опрокинутому "Фольксвагену" - в нем была женщина. Она лежала головой на асфальте, у нее текла кровь », - сказал он.





Пострадавшей в деле признана сестра погибшей Елена Филипович. По словам Владимира Делендика, она простила ему. Делендик сказал, что вскоре после ДТП компенсировал потерпевшей материальный и моральный ущерб.









«Сразу дал 30 тысяч рублей, она уже через два дня приобрела на них новый автомобиль. У них больной ребенок, до сих пор поддерживаю семью материально », - заверил суд Владимир Делендик.





Сама пострадавшая на сегодняшнее заседание не пришла, но проинформировала судью Валерия Есьмана, что в дальнейшем хотела бы на процессе присутствовать. Как результат - судья перенес заседание на срок, который еще не определен.





За смерть человека по неосторожности в результате нарушения правил дорожного движения Владимиру Делендику грозит до 5 лет лишения свободы.



