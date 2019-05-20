Вот это аист! Полька родила сразу шестерых детей

Младенцы появились на свет с помощью кесарева сечения на 29-й неделе беременности их матери.





После рождения дети находятся в специальных инкубаторах. Каждый из них весит около одного килограмма.





По словам пресс-секретаря больницы Марии Влодковской, это, «пожалуй, первый случай рождения сразу шестерых детей в Польше».





По статистике, шестеро детей рождаются в одном случаев из 4,7 миллиарда.