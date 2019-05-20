Вот это аист! Полька родила сразу шестерых детей
В Университетской больнице Кракова у одной женщины родились сразу шестеро детей. Это четыре девочки и два мальчика, пишет Onet Wiadomości.
Младенцы появились на свет с помощью кесарева сечения на 29-й неделе беременности их матери.
После рождения дети находятся в специальных инкубаторах. Каждый из них весит около одного килограмма.
По словам пресс-секретаря больницы Марии Влодковской, это, «пожалуй, первый случай рождения сразу шестерых детей в Польше».
По статистике, шестеро детей рождаются в одном случаев из 4,7 миллиарда.
18:59 20/05/2019