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Вот это аист! Полька родила сразу шестерых детей

В Университетской больнице Кракова у одной женщины родились сразу шестеро детей. Это четыре девочки и два мальчика, пишет Onet Wiadomości.

Младенцы появились на свет с помощью кесарева сечения на 29-й неделе беременности их матери.

После рождения дети находятся в специальных инкубаторах. Каждый из них весит около одного килограмма.

По словам пресс-секретаря больницы Марии Влодковской, это, «пожалуй, первый случай рождения сразу шестерых детей в Польше».

По статистике, шестеро детей рождаются в одном случаев из 4,7 миллиарда.
TUT.by
18:59 20/05/2019
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