Олег Гайдукевич / Роман Протасевич, Еврорадио





Олег Гайдукевич: “Я верю в эту версию. То, что сегодня рассказал Следственный комитет, звучит логично. Но есть вопросы. У меня вопрос про штаны. Всё-таки зачем он сжёг свои штаны? Может, у него нарушения какие-то психические. Если у него были попытки суицида в апреле, у меня нет оснований в это не верить. Как он вышел и ходил на работу, если у него были попытки суицида? Где начальство было? Где командир? Почему не разобрались с этой проблемой? Как разобрались? А может разобрались, но мы не знаем как?”





В итоге после всех дополнений к брифингу и неофициальных комментариев представителя СК Юлии Гончаровой всё выглядит так:





Утром в день самоубийства сотрудник ГАИ Евгений Потапович купил дрова и жидкость для розжига. Завёз это всё на место самоубийства на своей машине. Вернулся. Переоделся в форму. Автостопом доехал до места самоубийства. Написал в вайбере про похищение цыганами на “Волге”. Снял ботинки. Сжёг штаны. Заковал себя в наручники и прострелил себе голову в такой позе, что кровь попала на пах.





Олег Гайдукевич уверен, что будет очень жёсткое расследование случившегося:





“Жёсткое в хорошем смысле слова. Служебная проверка жёсткая. Потому что это вопиющий случай. Надо разбираться. То, что озвучил Следственный комитет, звучит профессионально. Там же проанализирован каждый шаг с момента выхода из дома, по сотовым элементам и видеокамерам. Давайте всё-таки дождёмся официального расследования, чтобы опять не спешить с какими-то выводами. Иногда делаем какие-то поспешные выводы, а потом оказывается всё по-другому. Но я сам был сегодня удивлён. Естественно, вопросы есть. Я надеюсь и верю, у нас профессиональное следствие. Оно сумеет ответить на все вопросы”.





Однако стоит дождаться всех экспертиз, где будут озвучены уже окончательные результаты проверки, и самое главное — чтобы представители Следственного комитета полноценно сотрудничали и предоставляли всю информацию журналистам и СМИ:









“Следственный комитет сегодня давал предварительную оценку без экспертизы тому, что руки закованы в наручники. О чём-то можно говорить после результатов экспертиз. Но на сегодня я не видел результатов экспертиз. Пока нет баллистической экспертизы. А она покажет, мог ли он в таком положении стрелять. Как он эти наручники смог нацепить. Сейчас самое главное — давать ту информацию, что возможно. Чтобы эти фейковые новости не заменили реальную журналистскую работу, — считает Олег Гайдукевич. — Конечно, мы ждём экспертиз. Дело резонансное. И сейчас надо максимально давать информацию. Это обсуждает вся страна. Давайте максимально информацию. Зачем он штаны сжёг, как это происходило, зачем он поехал купил дрова, надо опросы проводить. Я знаю одно: сотрудники МВД и Следственного комитета грызут сейчас землю для того, чтобы разобраться в этом преступлении и ответить на все вопросы. Это дело стоит сейчас на контроле у главы государства. Вызвало большой резонанс в обществе. Вся страна обсуждала несколько дней. Это дико, когда ещё была первая версия, что убили сотрудника МВД.









Я жду ответов. Я убеждён, что в данном случае нужно максимально быстро, и оперативно, и полно давать информацию журналистам и людям. Следственному комитету нужно более активно работать с журналистами. Я понимаю, что тайна следствия, но нужно давать всё, что возможно. Для того, чтобы не появлялось фейковых новостей”.







