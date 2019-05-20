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Рок? Год назад застрелился одногруппник могилевского инспектора ГАИ, найденного мертвым

Блогер NEXTA напомнил в своем Telegram’е, что в прошлом году в лесу под Брестом нашли тело Валерия Калькиса, который учился вместе с Евгением Потаповичем.

Тело работника уголовного розыска Московского РОВД Бреста нашли 12 сентября 2018 г. Тогда правоохранители сообщили, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения. По официальной версии, милиционер застрелился.

NEXTA утверждает, что Калькис и Потапович учились в одной группе в Могилевском институте МВД и знали друг друга.

Напомним, что по версии Следственного комитета, Евгений Потапович также мог застрелиться.

Тело Евгения Потаповича нашли в лесу под Могилевом.
ЮВ/МВ belsat.eu
18:41 20/05/2019
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