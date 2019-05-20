Тело работника уголовного розыска Московского РОВД Бреста нашли 12 сентября 2018 г. Тогда правоохранители сообщили, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения. По официальной версии, милиционер застрелился.





NEXTA утверждает, что Калькис и Потапович учились в одной группе в Могилевском институте МВД и знали друг друга.





Напомним, что по версии Следственного комитета, Евгений Потапович также мог застрелиться.





Тело Евгения Потаповича нашли в лесу под Могилевом.