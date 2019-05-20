В последний раз: "Басовище" скоро станет историей





Члены БАС после многих обсуждений с другими организаторами фестиваля решили, что в 2019-м организуют «Басовище» в последний раз.





Основанием для этого стало сложная финансовая ситуация, которая не дает возможности провести мероприятие на высоком уровне.





«Это было нелегкое решение, - говорит Лидия Пекарская, член Главного управления БАС. - Но нужно иметь смелость и признаться самим себе, что так будет лучше».





Члены объединения сердечно благодарят всех за поддержку на протяжении тридцати лет. Нынешний фестиваль будет последним, который организует БАС. «Ждем однако, что принесет будущее», - добавляет Лидия Пекарская.





На поддержку фестиваля объявлен сбор средств. Планируется собрать 15 тысяч злотых (около 8 тысяч рублей), 11 тысяч уже есть. Пожертвовать на «Басовище» может каждый.









Приглашаем: 19-20 июля 2019, Городок, урочище Борик! Среди нынешних хедлайнеров Volski, Крама, Пацаны, NaviBand, Re1ikt, Znich ... Полный Лайнап будет озвучен позже.





Присоединиться к «Басовищу» можно уже в эту пятницу, 24 мая! В минском клубе «Берлин» (Тучинский переулок, 2А) состоится последнее «Адборышча» - отборочный тур молодых музыкантов, лучшие из которых примут участие в конкурсе.





В «Адборышчы» цчаствуют 8 коллективов: luty sakavik, анти-кавербэнд «Городской Вал», BarRokka, Harmonix College, Skroź, Paulinn, Atesta, Fishtank, а также прошлогодний победитель - Snop Snoū. Вход свободный.







