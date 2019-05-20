С 20 мая ученые перейдут на новый стандарт килограмма





Было решено отказаться цилиндрического куска платино-иридиевого сплава, который находится в вакуумном сосуде в парижской лаборатории.





Проблема была в том, что даже находясь в абсолютно стерильных условиях, идеально точный килограммовый цилиндр все равно теряет атомы. Это искажает главное мерило веса на планете, и эталонный килограмм потихоньку теряет свой вес.





За 130 лет цилиндр мог потерять около 50 микрограмм.





Теперь за точный вес килограмма будет отвечать так называемый «баланс Киббла» или «весы Ватта», которые определяют вес через постоянную Планка — основную константу квантовой теории.





Устройство предусматривает создание постоянного количества электромагнитной энергии, которое необходимо для уравновешивания одного килограмма. Мерилом станет электрический ток и напряжение, пропорциональное силе магнитного поля эталонного килограмма.