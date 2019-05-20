Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

С 20 мая ученые перейдут на новый стандарт килограмма

С 20 мая 2019-го — очередного Всемирного дня метрологии — ученые больше не будут измерять вес с помощью физического предмета, сообщает Engadget.


Было решено отказаться цилиндрического куска платино-иридиевого сплава, который находится в вакуумном сосуде в парижской лаборатории.

Проблема была в том, что даже находясь в абсолютно стерильных условиях, идеально точный килограммовый цилиндр все равно теряет атомы. Это искажает главное мерило веса на планете, и эталонный килограмм потихоньку теряет свой вес.

За 130 лет цилиндр мог потерять около 50 микрограмм.

Теперь за точный вес килограмма будет отвечать так называемый «баланс Киббла» или «весы Ватта», которые определяют вес через постоянную Планка — основную константу квантовой теории.

Устройство предусматривает создание постоянного количества электромагнитной энергии, которое необходимо для уравновешивания одного килограмма. Мерилом станет электрический ток и напряжение, пропорциональное силе магнитного поля эталонного килограмма.

NN.by
18:04 20/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Сбил-и-сбежал. NASA показало эпичное ДТП между галактиками
В Новогрудке обнаружены артефакты X-XII веков
В Индии вскрыли гробницу возрастом четыре тысячи лет


Блоги
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка
Павел Севярынец
Расейская ядзерная бомба
Игорь Масловский
Дым Голодных игр
Анатолий Лебедько
Оршанские «#Бурбалкi» – о суперрегионе,...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё