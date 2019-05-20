Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

"Евровидение" для Беларуси пока не закончилось: Дробыш подаёт в суд

Известный российский продюсер Виктор Дробыш подаст в суд на Европейский вещательный союз.

Причина — скандальная история с отклонением белорусского жюри от голосования в финале международного песенного конкурса. Санкции были наложены из-за интервью порталу TUT.by, которое дали члены жюри и рассказали, за кого голосовали в первом полуфинале. Таким образом они нарушили правила конкурса.

Дробыш убеждён, что Европейский вещательный союз нанёс "огромные убытки" и отношениям Беларуси и России, и "просто людям", и ему, "как физическому лицу, которое сегодня вдруг стало врагом русского народа, которому не дали баллы". 

"На самом деле нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали, — цитирует слова продюсера ria.ru. — Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа".

Как известно, в результате 12 баллов "от Беларуси" получил представитель Израиля, 10 баллов — певец из Эстонии, а россиянин Сергей Лазарев ничего не получил. По словам Дробыша, было запрещено сказать в эфире, что это не голоса белорусского жюри.

Виктор Дробыш — продюсер белорусской певицы ЗЕНЫ, представлявшей нашу страну на "Евровидении". В финале она заняла предпоследнее место.




Источник: euroradio.fm
17:21 20/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Сегодня, 18 мая, болеем за ЗЕНУ! Певица заняла пятую строчку в рейтинге участников «Евровидения-2019»
Стало известно, под каким номером ZENA выступит в финале «Евровидения» и кто фавориты
Певицу ZENА Европа сравнивает с юной Кристиной Агилера


Блоги
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка
Павел Севярынец
Расейская ядзерная бомба
Игорь Масловский
Дым Голодных игр
Анатолий Лебедько
Оршанские «#Бурбалкi» – о суперрегионе,...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё