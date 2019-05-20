Как в Германии времен Гитлера: цыган задерживали по всей стране

«Подняли все силы МВД»

Евгения Потаповича, о суициде которого сегодня заявил Следственный комитет Около 100 цыган задержали в Могилеве вечером 16 мая и продержали за решеткой до обеда 19 мая. Как они рассказали Свободе , милиционеры требовали, чтобы сообщили, кто причастен к похищению милиционера, о суициде которого сегодня заявил Следственный комитет





«Сказали, пока мы не найдем преступников, наши мужчины будут сидеть. Чтобы мы через свою цыганскую почту искали тех людей», - рассказывала жена одного задержанного жителя цыганского района Чапаевка 17 мая.





Однако задержания были не только в Могилеве. По словам Олега Козловского, к цыганам приходили милиционеры во всех регионах Беларуси.





«Они подняли все силы МВД, - сказал Козловский. - В Колодищах был автобус ОМОНа. Задерживают в Витебске, в Гомеле поголовно - по всей стране».





К самому главе диаспоры дважды приходили по поводу убийства Евгения Потаповича.





«Мы сами заинтересованы, чтобы убийц нашли. Но это не повод для задержания. Мы в первую очередь граждане Беларуси, и к нам должно быть отношение, как ко всем другим», - сказал Козловский.





«Все изменилось с приходом Шуневича»

Козловский говорит, что подобные облавы на цыганские районы в Беларуси проходят регулярно. Минимум раз в год проходят массовые проверки во всех областях. Также к цыганам приходят после громких преступлений. Давление на представителей цыганской национальности, по его наблюдениям, усилилось последние 5-6 лет.





«Похоже на то, как было в Германии в 1930-е, когда было преследование евреев и цыган. Я руководитель цыганской диаспоры и говорю это на высоком уровне», - сказал Козловский.





Он полагает, что отношение милиции к цыганам изменилось после прихода нового руководства МВД.





«При прошлом министре внутренних дел такого не было, - утверждает он. - Было, но более мягко. Все изменилось с приходом министра Шуневича».





Председатель диаспоры говорит, что распоряжения о давлении на цыган устные.





«Оно прошло по МВД как устное. Граждан цыганской национальности задерживать, осматривать, обыскивать - все что угодно. Без всяких оснований. Что мне делать, если милиция не дает никаких бумаг?» - говорит Козловский.









«Участковые настраивают местных против цыган»

Олег Козловский рассказывает, что в последние годы цыган задерживают для проверок без каких-либо оснований.





«Задержание происходит без причины. Едешь на автотранспорте, приостанавливает тебя сотрудник ГАИ и задерживает сразу. Это беззаконие», - говорит он.





Также регулярно приходят домой. Чаще всего ищут наркотики или самогонные аппараты.





«Они думают, что все цыгане занимаются наркотиками. Да тот, кто занимался, давно сидит», - сказал Козловский.





По его словам, сегодня многие цыгане оказались за чертой бедности, так как их редко кто берет на работу. Многие из-за этого уезжают из Беларуси.





«Участковые настраивают местных против ромов. Говорят им: увидите цыган - звоните сразу. И так и есть. Как только заедет кто в деревню, сразу приезжает милиция и людей задерживают для проверки», - сказал Козловский.





Председатель диаспоры не знает, как можно изменить ситуацию. По его словам, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко на все обращения просит показать задокументированные случаи.





«Теперь никто не реагирует на наши обращения: ни прокуратура, ни МВД. Как я понимаю, президент не в курсе этой ситуации», - сказал Козловский.





В пресс-службе управления внутренних дел Могилевского облисполкома Свободе отказались комментировать ситуацию.





«Если такая информация будет, она будет официально размещена», - сказал Дмитрий Игнатович из группы информации и общественных связей.





В пресс-службе милиции Витебской области сказали, что информация о задержании цыган на Витебщине не соответствует действительности.





С пресс-службой центрального аппарата МВД пока связаться не удалось.





«Омоновцы в масках сильно били»

Накануне в Могилеве вышли на свободу задержанные вечером 16 мая представители цыганского меньшинства. По словам освобожденных, им инкриминировали мелкое хулиганство, но поводом для задержания стало расследование дела о похищении и убийстве сотрудника могилевского ГАИ Евгения Потаповича. Каждый задержанный был допрошен по этому делу.

#1# Точное количество цыган, которые трое суток пробыли в местном изоляторе, остается неизвестным. Те, кто освободился, считают, что через изолятор могли пройти не менее 100 человек.

Сын барона: В изоляторе обходились терпимо. В милиции и при задержании избивали В изоляторе содержались только цыгане-мужчины, но 16 мая вместе с ними задерживали и женщин. Их освободили в 5 часов утра 17 мая. В неволе они пробыли около семи часов.

Все задержанные - жители могилевских поселков Чапаевка и Гребенёва, в которых компактно проживают цыгане.

Как передает Свабода , 19 мая женщины встречали своих мужчин со слезами. Говорить с журналистами осмеливались немногие. Те, кто отказывался, считали, что интервью станет поводом для повторного задержания. Всем, кто вышел на свободу, инкриминировалось мелкое хулиганство: «Справляли нужду в неположенном месте».

Будут ли их за это «правонарушение» судить, неизвестно. Копии протокола на руки никому не дали.

«В изоляторе с нами обходились терпимо, а вот, когда заскочили в мой дом омоновцы в масках, то сильно били. Били прикладом автомата, руки вывернули. Избивали моих сыновей», - вспоминает события вечера 16 мая житель Чапаевки Роман. Он сын местного барона.

Собеседник говорит, что перед вторжением омоновцев к нему приезжали сотрудники ГАИ и милиционеры из наркоконтроля. Их интересовало, видел ли он на Чапаевке черную машину. После задержания омоновцами цыган отвезли в Ленинский отдел милиции, где допрашивали. Держали в спортивном зале.



«Это геноцид» Двое Романовых сыновей, Иван и Роман, также содержались в изоляторе. Старший сын Роман говорит, что его били на допросе. Добивались, чтобы себя оговорил. По словам парня, следователи сначала спросили у него, почему он задержан, когда ответил, что не знает, заявили: «Убит людьми вашей национальности сотрудник ГАИ, и подозрение - на вас».

В изоляторе парню вызвали скорую помощь, так как подскочило давление. Дали пилюлю и перевели в одиночную камеру. Теперь его отец собирается вести сына снимать побои. А также выяснять, кто украл у него в милиции телефон.

«Я понимаю, если человек совершил какое-то преступление, то с ним обходятся жестоко, а что мы сделали? Это же геноцид», - говорит Роман-старший.

По его подсчетам, из Чапаевки цыган задержали около 40 человек. Вместе с Гребенёвскими количество достигает 100. У всех задержанных следователи пересмотрели содержимое телефонов. Каждый прошел личный осмотр с раздеванием до наготы. Выпустили из изолятора неожиданно. Задержанным сказали: «С вещами на выход».

Гребенёвский цыган: Меня не решились бить, потому что я инвалид I группы Гребенёвские цыгане также на свободе. Здешнему жителю Петру Леонидовичу «повезло» не попал в изолятор. Он инвалид I группы, и в Октябрьском отделении милиции с ним обходились не так жестко, как с другими. В неволе он пробыл семь часов. По его словам, сотрудники милиции «окружили поселок в 23 часа 16 мая и начали всех хватать». Под облаву попали женщины, мужчины, инвалиды, дети.

«Меня хотели бить, но жена успела сказать, что я инвалид. Тогда мне приказали идти в машину. В ней тоже собирались бить, но не решились», - вспоминает собеседник.

По его словам, с другими цыганами не церемонились. Тех, кто находился в домах, омоновцы клали на пол вместе с несовершеннолетними. Он утверждает, что на внучку его сестры милиционер наступил. Его правнучка сейчас сразу прячется, когда стучат в двери. Задержали сына, он трое суток отсидел в изоляторе.



«Разве издеваются так с национального меньшинства в европейской стране?» По словам собеседника, свозили задержанных Гребенёвских цыган в актовый зал Октябрьского отдела милиции Могилева. Когда его привезли, там уже находилось под 50 задержанных.

Петру Леонидовичу удалось убедить следователей, чтобы они разрешили жене передать ему инсулин, так как болеет сахарным диабетом.

Он утверждает, что в райотделе заключенным заявили, что «цыган обвиняют в убийстве сотрудника ГАИ». Забрав у всех телефоны, начали допрашивать. Собеседник говорит, что не видел, чтобы кого-то били, но протестов заключенных следователи не воспринимали.

«В милиции говорили, что сейчас цыганам жизни в Беларуси не будет», - настаивает он.

Пережитую ситуацию сравнивает с тем, что видел в фильмах о войне. Петр Леонидович убежден: безосновательные обвинения цыган в убийстве милиционера ведут к межнациональному напряжению.

«Сейчас страшно за детей. Власть не должна была так поступать, поскольку должна предвидеть последствия. Теперь мы враги. Будет еще больше неприязни. Разве издеваются надо меньшинствами так в европейском государстве?», - подытоживает он.









Правозащитник: Так можно спровоцировать и цыганские погромы

Валентин Стефанович. Почему правоохранительные органы устроили облаву на представителей именно этой национальности? И насколько такие действия соответствует нормам права и морали? Прокомментировал ситуацию " Завтра твоей страны " заместитель председателя Правозащитного центра «Весна»



– По информации, которая появилась в СМИ, убитый милиционер якобы написал сообщение в Viber о черной «Волге» с тонированными стеклами и трех цыганах в машине, – напоминает юрист. – Непонятно, почему органы следствия решили, что это относится именно к тем, кто совершил преступление.

Как считает правозащитник, сотрудник ГАИ мог написать такое сообщение по каким-то другим причинам, которые не имеют отношения к убийству (если поверить в версию суицида, то так оно и было - прим. БП)

Тем не менее у правоохранителей возникла первая версия, что убийцы по национальности рома.

– Самым простым решением для них было приехать в поселки, где компактно проживают представители этой национальности, и задерживать всех подряд: женщин, мужчин, подростков, стариков. Мы знаем, что мужчины до сих пор находятся в изоляции (по состоянию на утро 20 мая уже все были отпущены - прим. БП), – отмечает Валентин Стефанович.

Юрист подчеркивает, что Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) дает четкий перечень оснований для задержания в подобных случаях: если свидетели прямо укажут на лицо, причастное к преступлению, если на одежде, в жилище или где-то еще будут найдены следы преступления, если человек попытался скрыться от следствия или органов милиции и так далее.

А в данном случае, как подчеркивает правозащитник, десятки человек отправили за решетку только потому, что они принадлежат к национальности рома.

Кроме того, позже стало известно, что все эти лица задержаны якобы по подозрению в совершении мелкого хулиганства. На них составили протоколы, что дает правоохранительным органам право держать граждан под стражей трое суток до суда.

– Как вы считаете, массовые задержание производились именно потому, что под подозрение попали рома?

– Люди этой национальности постоянно являются объектами повышенного внимания со стороны правоохранительных органов. Вообще, профилирование по национальному признаку, к сожалению, у нас нередко. У этих людей беспричинно снимают отпечатки пальцев, останавливают их транспортные средства для проверки на предмет угона.

В сводках постоянно указывается только эта национальность, никогда там не указывается, что преступление совершил русский, белорус или кто-то еще. Такие факты указывают на предвзятое отношение к представителям рома.

И сейчас имеет место массовое нарушение прав, между прочим, граждан Беларуси. Меня удивляет отсутствие реакции прокуратуры – надзорного органа, в том числе, и за действиями органов дознания. Почему прокурор Могилевской области не проведет проверку законности содержания этих граждан под стражей и не примет соответствующие меры реагирования?

– Насколько вообще допустимо указывать национальность подозреваемых в совершении правонарушений или преступлений?

– Это может быть допустимо в качестве описания внешности преступника.Просто в нашем обществе, где достаточно негативное отношение к представителям национальности рома и в отношении них довольно высокий уровень ксенофобии, это очень опасно. Так можно спровоцировать и цыганские погромы. Особенно, когда сами правоохранители устраивают массовое задержание только лишь по национальному признаку.

– Могут ли негативно отразиться на имидже Беларуси массовые задержания рома?

– Конечно, это не прибавит позитива в отношении к Беларуси. Насколько мне известно, наши коллеги уже сообщили спецдокладчику по расовой дискриминации ООН о происходящих событиях. Мы в своих докладах и ранее отмечали факты предвзятого отношения правоохранителей к представителям этой национальности.







