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Не поверите! На время Евроигр иностранцам разрешили употреблять гашиш и амфетамин

Иностранцам, которые приедут в Беларусь на Европейские игры, разрешат употреблять марихуану, но с условиями. Об этом сообщило гражданское движение Legalize Belarus в Facebook.


Представители организации направили обращения, в которых просили разрешить европейцам использовать контролируемые вещества на время проведения Европейских игр. Ответ пришел от Государственного пограничного комитета. 

Там пояснили, что в нашу страну можно привозить наркотики, включенные в «разрешительный» перечень товаров (в том числе амфетамин, гашиш – пункт 2.12 по ссылке), но только в виде лекарственных средств и для личного применения. Разумеется, не без бюрократических тонкостей.

Во-первых, каждому иностранцу придется иметь при себе подтверждающий документ, в котором будут указаны название и количество препарата. Во-вторых, его перевод должны заверить нотариально. 

Справкой можно считать выписку из медицинской документации пациента или рецепт врача. Но брать с собой позволяют лишь то количество веществ, которое не превышает недельную потребность. При ввозе психотропов необходимо будет заполнить пассажирскую таможенную декларацию.

Ложку дегтя внесло Министерство здравоохранения. В своем ответе оно подчеркнуло, что «никогда не поддерживало идею использования каннабиса, препаратов на его основе и амфетамина в медицинских целях и не планирует их легализацию путем внесения изменений в Республиканский перечень». 

А в Беларуси каннабис и амфетамин входит в список опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях. Поэтому, в соответствии с международными соглашениями, Минздрав сохранил за собой возможность принимать любые специальные меры контроля.

Источник: kyky.org
15:19 20/05/2019
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