



Представители организации направили обращения, в которых просили разрешить европейцам использовать контролируемые вещества на время проведения Европейских игр. Ответ пришел от Государственного пограничного комитета.





Там пояснили, что в нашу страну можно привозить наркотики, включенные в «разрешительный» перечень товаров (в том числе амфетамин, гашиш – пункт 2.12 по ссылке), но только в виде лекарственных средств и для личного применения. Разумеется, не без бюрократических тонкостей.





Во-первых, каждому иностранцу придется иметь при себе подтверждающий документ, в котором будут указаны название и количество препарата. Во-вторых, его перевод должны заверить нотариально.





Справкой можно считать выписку из медицинской документации пациента или рецепт врача. Но брать с собой позволяют лишь то количество веществ, которое не превышает недельную потребность. При ввозе психотропов необходимо будет заполнить пассажирскую таможенную декларацию.





Ложку дегтя внесло Министерство здравоохранения. В своем ответе оно подчеркнуло, что «никогда не поддерживало идею использования каннабиса, препаратов на его основе и амфетамина в медицинских целях и не планирует их легализацию путем внесения изменений в Республиканский перечень».





А в Беларуси каннабис и амфетамин входит в список опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях. Поэтому, в соответствии с международными соглашениями, Минздрав сохранил за собой возможность принимать любые специальные меры контроля.