19 мая, придя домой и не застав на месте свою 28-летнюю супругу, рабочий Полотовского лесничества, решил поджечь дом, который, кстати, официально принадлежит матери женщины.





Ревнивый сельчанин облил дом бензином и поджог его, после этого поджигателя задержали родственники тещи, которых он по телефону предупредил о намерении сжечь семейный очаг.









Супруги жили в доме с тремя детьми. На момент возникновения пожара женщина с детьми гостили у бабушки, они не пострадали.





В результате пожара в здании уничтожены крыша, потолок, имущество и повреждены стены. Дом для дальнейшего проживания не пригоден. Семье придется жить у родственников.









По факту произошедшего Полоцкий РОВД проводит проверку.

