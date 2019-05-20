Пламенная страсть: из ревности мужчина сжег дом, в котором жил с женой и тремя детьми
39-летнего гражданина Узбекистана подозревают в поджоге дома в агрогороде Полота под Полоцком, мужчина это сделал из ревности.
19 мая, придя домой и не застав на месте свою 28-летнюю супругу, рабочий Полотовского лесничества, решил поджечь дом, который, кстати, официально принадлежит матери женщины.
Ревнивый сельчанин облил дом бензином и поджог его, после этого поджигателя задержали родственники тещи, которых он по телефону предупредил о намерении сжечь семейный очаг.
Супруги жили в доме с тремя детьми. На момент возникновения пожара женщина с детьми гостили у бабушки, они не пострадали.
В результате пожара в здании уничтожены крыша, потолок, имущество и повреждены стены. Дом для дальнейшего проживания не пригоден. Семье придется жить у родственников.
По факту произошедшего Полоцкий РОВД проводит проверку.
Источник: vitebsk.cc
15:04 20/05/2019