24 декабря 1942 года немецкие оккупанты арестовали священника Винцента Годлевского в Красном костеле. Католический священник одним из первых начал служить в храме по-белорусски. Был замучен в концлагере Тростенец под Минском.





Сегодня его память почтили активисты движения солидарности «Вместе», устроив акцию в урочище Благовщина, где отец Годлевский нашел свой покой.





«Завезли его расстрелять потому, что он будучи инспектором белорусских школ создавал подпольную независимую партию. А я здесь потому, что о. Годлевский был отцом-основателем Белорусской Народной Республики и одним из руководителей Белорусской Христианской демократии», – заявил Павел Северинец, сопредседатель оргкомитета« БХД».





Винцент Годлевский был неофициальным руководителем Белорусской независимого партии, ранее вошел в состав Рады БНР, выпускал газету «Белорусский фронт», переводил на белорусский язык Библию и Новый Завет.





Отец Годлевский во время богослужения. Фото – неизвестный автор





В первые годы, после установления креста в 2008 году в урочище Благовщина, силовики жестоко разгоняли акции по чествованию памяти Годлевского. До сих пор минские власти, несмотря на тысячи собранных подписей, не дают разрешения на установку на Красном костеле мемориальной доски.