Под Минском почтили память Винцента Годлевского, арестованного на Рождество 75 лет назад
Акция памяти прошла в урочище Благовщина.
24 декабря 1942 года немецкие оккупанты арестовали священника Винцента Годлевского в Красном костеле. Католический священник одним из первых начал служить в храме по-белорусски. Был замучен в концлагере Тростенец под Минском.
Сегодня его память почтили активисты движения солидарности «Вместе», устроив акцию в урочище Благовщина, где отец Годлевский нашел свой покой.
«Завезли его расстрелять потому, что он будучи инспектором белорусских школ создавал подпольную независимую партию. А я здесь потому, что о. Годлевский был отцом-основателем Белорусской Народной Республики и одним из руководителей Белорусской Христианской демократии», – заявил Павел Северинец, сопредседатель оргкомитета« БХД».
Винцент Годлевский был неофициальным руководителем Белорусской независимого партии, ранее вошел в состав Рады БНР, выпускал газету «Белорусский фронт», переводил на белорусский язык Библию и Новый Завет.
Отец Годлевский во время богослужения. Фото – неизвестный автор
В первые годы, после установления креста в 2008 году в урочище Благовщина, силовики жестоко разгоняли акции по чествованию памяти Годлевского. До сих пор минские власти, несмотря на тысячи собранных подписей, не дают разрешения на установку на Красном костеле мемориальной доски.
20:30 24/12/2017
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