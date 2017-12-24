Виктория Азаренко снялась с турнира в Окленде

О решении сняться с январских игр известной теннисистки заявил директор соревнований Карл Бадж.





Помимо матчей в Окленде, с которых Виктория планировала начать новый сезон, спортсменка приглашена в Мельбурн на открытый чемпионат Австралии, который пройдет с 15 по 28 января.