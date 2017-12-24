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Виктория Азаренко снялась с турнира в Окленде

Виктория Азаренко официально отказалась от участия в теннисных поединках в Австралии. Ранее белоруска получила специальное приглашение на турнир в Окленде.



О решении сняться с январских игр известной теннисистки заявил директор соревнований Карл Бадж.

Помимо матчей в Окленде, с которых Виктория планировала начать новый сезон, спортсменка приглашена в Мельбурн на открытый чемпионат Австралии, который пройдет с 15 по 28 января.

18:59 24/12/2017






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