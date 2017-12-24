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Фотофакт: Начался ёлкопад

На субботу, 24 декабря синоптики ставили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра (до 18 метров в секунду). И предупреждение было нелишним. На площадях сразу в друх районных центрах из-за ветра упали новогодние елки!




Как сообщает портал gomel.today, примерно в 13.30 елка упала на центральной площади в Калинковичах.

Такая же ситуация произошла в городском поселке Октябрьский.


По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

18:08 24/12/2017






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