Фотофакт: Начался ёлкопад
На субботу, 24 декабря синоптики ставили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра (до 18 метров в секунду). И предупреждение было нелишним. На площадях сразу в друх районных центрах из-за ветра упали новогодние елки!
Как сообщает портал gomel.today, примерно в 13.30 елка упала на центральной площади в Калинковичах.
Такая же ситуация произошла в городском поселке Октябрьский.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
18:08 24/12/2017
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