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Дмитрий Шепелев – близким Жанны Фриске: «Уймитесь, безумцы. Мне не в чем себя упрекнуть»

Телеведущий ответил на новые обвинения родных певицы



Дмитрий Шепелев – близким Жанны Фриске: «Уймитесь, безумцы. Мне не в чем себя упрекнуть»
Гражданский муж покойной Жанны Фриске белорус Дмитрий Шепелев в своем Инстаграме жестко ответил на обвинения в том, что он недостойно обращался с певицей и сделал все, чтобы ускорить ее уход. 

Претензии к телеведущему прозвучали в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Гостем программы стал отец артистки Владимир Фриске, который рассказал, что Шепелев якобы перестал давать Жанне дорогостоящее лекарство, которое облегчало ее стостяние и заставляло болезнь отступить. Владимир Борисович вспомнил, как Дмитрий хотел отправить Жанну умирать в хоспис, и посетовал, что телеведущий по-прежнему не позволяет сыну Платону видеться с родными Фриске. На программу пришла и близкая подруга Жанны Анна Городжая, которая рассказала об истинном отношении Шепелева к Жанне: мол, телеведущий рассчитывал лишь на интрижку со звездой, чтобы пропиариться за ее счет, и никак не был готов к тому, что все обернется так серьезно.

После эфира Шепелев опубликовал в своем Инстаграме резкое послание близким Жанны:

- Критики и комментаторы. Все советчики, которые точно знают, как я должен жить. Умники, которым известно, как я обязан воспитывать своего ребенка. Грязные языки. Наивные зрители, которые привыкли всеядно верить всему без разбора. Возмущенные блюстители нравственности. Воспитатели. Просители. Советчики. Все те кто точно знают как надо, как было и кто виноват. Ненавистники и отморозки. Все те, кто шлет проклятья и не может сдержать свое возмущение, - написал телеведущий. - Всех вас мне очень жаль. За вашу злость. За вашу глупость. За вашу доверчивость. Мне не в чем упрекнуть себя. Мне нечего объяснять и не за что оправдываться. Мой ребенок счастлив. Я счастлив. И давно не живу прошлым, в котором вы с таким наслаждением копошитесь. Наведите порядок в своих образцовых жизнях. А до тех пор уймитесь, безумные. Займитесь собой и своими проблемами. С новым годом. Добра вам всем.

Запись за несколько часов собрала десятки тысяч «лайков». 

KP.by
18:02 24/12/2017






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