



Шведский сервис FlightRadar24 отслеживает полеты самолетов по всему миру. Он собирает данные, которые излучают специальные транспондеры, установленные на всех гражданских самолетах. Сегодня, 24 декабря, сервис зафиксировал в небе необычный «борт». Это упряжка из трех оленей с санями, в которых сидит Санта-Клаус.





- Санта встал на позицию, и готовится начать свой полет, - соощает официальный Твиттер-аккаунт сервиса FlightRadar24.





Согласно данным сервиса, Санта летит из Северного полюса, пунктом назначения значится опять же Северный полюс. Он вылетел из аэропорта Алерт – это на самом севере Канады, возле Гренландии. Сейчас Санта движется в направлении Европы со скоростью 1490 километров в час, на высоте 38 тысяч футов (11,6 километров). В 14:40 по белорусскому времени необычный «борт» летит над Индией. Экипаж Санты имеет регистрационный номер HOHOHO.