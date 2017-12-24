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«Он настоящий!» В сторону Беларуси летит праздничный экипаж Санта-Клауса

Такие данные показывает международный авиационный сервис FlightRadar24




Шведский сервис FlightRadar24 отслеживает полеты самолетов по всему миру. Он собирает данные, которые излучают специальные транспондеры, установленные на всех гражданских самолетах. Сегодня, 24 декабря, сервис зафиксировал в небе необычный «борт». Это упряжка из трех оленей с санями, в которых сидит Санта-Клаус.

- Санта встал на позицию, и готовится начать свой полет, - соощает официальный Твиттер-аккаунт сервиса FlightRadar24.

Согласно данным сервиса, Санта летит из Северного полюса, пунктом назначения значится опять же Северный полюс. Он вылетел из аэропорта Алерт – это на самом севере Канады, возле Гренландии. Сейчас Санта движется в направлении Европы со скоростью 1490 километров в час, на высоте 38 тысяч футов (11,6 километров). В 14:40 по белорусскому времени необычный «борт» летит над Индией. Экипаж Санты имеет регистрационный номер HOHOHO.

KP.by
16:11 24/12/2017






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