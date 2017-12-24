Как выяснилось, вчера вечером в Минске столкнулись автомобиль такси и милицейский УАЗ. На месте присутствовала "скорая помощь".





По данным очевидца, события развивались так: "Милицейский УАЗ с задержанным поворачивал налево с улицы Железнодорожной на улицу Минина, за ним ехало такси и на повороте врезалось в УАЗ. Пострадал задержанный, которого везли в УАЗике и женщина, ехавшая в такси". У обоих пострадавших подозрения на переломы плеча. Оба они были доставлены в больницы.