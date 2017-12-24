Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS iPhone Android Facebook Vkontakte Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2018 Шпиономания Реформа образования Дедовщина в армии Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Минске такси врезалось в милицейский УАЗ с задержанным - два человека пострадали

"На ул. Железнодорожной, 11 двое пострадавших", - сообщили сайту ABW.by очевидцы. 



Как выяснилось, вчера вечером в Минске столкнулись автомобиль такси и милицейский УАЗ. На месте присутствовала "скорая помощь". 

По данным очевидца, события развивались так: "Милицейский УАЗ с задержанным поворачивал налево с улицы Железнодорожной на улицу Минина, за ним ехало такси и на повороте врезалось в УАЗ. Пострадал задержанный, которого везли в УАЗике и женщина, ехавшая в такси". У обоих пострадавших подозрения на переломы плеча. Оба они были доставлены в больницы. 
16:02 24/12/2017






Загрузка...
Loading...


загружаются комментарии
Блоги
Артем Агафонов
От поражения 19 декабря оппозиция так и не...
Анатолий Лебедько
Cамые яркие события политического календаря
Владимир Подгол
Новая европейская ценность «мордобойный» стиль...
Павел Знавец
Водевиль от "бабы Лиды".(окончание)
Павел Севярынец
СТАГОДДЗЕ БХД. Аднаўленне партыі
Ольга Кравчук
Если мы уйдём отсюда - то оставим за собой...


Особое мнение


© 2005 - 2017 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё