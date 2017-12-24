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Рождество с оранжевым уровнем опасности

Синоптики объявили на 25 декабря оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 25 декабря из-за ожидаемого по юго-западу республики усиления ветра порывами до 15-20 м/с, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный порывистый, по юго-западу сильный порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит минус 4 - плюс 1 градус. Во второй половине дня будет от минус 1 до плюс 4 градусов. В юго-западных районах ночью ожидается 2-7 градусов тепла, днем - плюс 9 градусов.

13:57 24/12/2017






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