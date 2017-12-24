Принцессе Кентской пришлось извиняться за расизм из-за броши

Как сообщает "Би-би-си", в Великобритании посчитали это украшение проявлением расизма, и супруге принца Майкла Кентского, который является двоюродным братом королевы Елизаветы II, пришлось принести извинения.





Представитель принцессы заявил, что она "очень расстроена и сожалеет, что ее действия кого-то обидели". Кроме того, он напомнил, что брошь является подарком, который принцесса Кентская много раз надевала раньше.





По данным "Би-би-си", она не планирует надевать ее в будущем.









Как напоминает вещательная корпорация, на ужине присутствовала невеста принца Гарриамериканская актриса Меган Маркл, мать которой чернокожая. По мнению пользователей интернета, которые обрушились с критикой на принцессу Кентскую, надевать украшение в присутствии Маркл было особенно бестактно.





Подобного рода изображения негров, скульптуры и украшения были популярны в Европе в XVII и XVIII веках.





Как напоминает The Guardian, принцесса Кентская не первый раз оказывается в центре скандала: в 2004 году она, недовольная шумным поведением посетителей ресторана в Нью-Йорке, якобы посоветовала чернокожим гостям отправляться назад в колонии. Сама принцесса, чей отец служил в СС, но был признан "рядовым членом нацистской партии", в связи с чем не считался военным преступником, категорически отвергла обвинения.