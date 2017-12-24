Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS iPhone Android Facebook Vkontakte Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2018 Шпиономания Реформа образования Дедовщина в армии Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Принцессе Кентской пришлось извиняться за расизм из-за броши

Принцесса Кентская Мария Кристина фон Рейбниц надела на предрождественский банкет в Букингемском дворце брошь в виде чернокожего мужчины в традиционной африканской одежде.

Как сообщает "Би-би-си", в Великобритании посчитали это украшение проявлением расизма, и супруге принца Майкла Кентского, который является двоюродным братом королевы Елизаветы II, пришлось принести извинения.

Представитель принцессы заявил, что она "очень расстроена и сожалеет, что ее действия кого-то обидели". Кроме того, он напомнил, что брошь является подарком, который принцесса Кентская много раз надевала раньше.

По данным "Би-би-си", она не планирует надевать ее в будущем.


Как напоминает вещательная корпорация, на ужине присутствовала невеста принца Гарриамериканская актриса Меган Маркл, мать которой чернокожая. По мнению пользователей интернета, которые обрушились с критикой на принцессу Кентскую, надевать украшение в присутствии Маркл было особенно бестактно.

Подобного рода изображения негров, скульптуры и украшения были популярны в Европе в XVII и XVIII веках.

Как напоминает The Guardian, принцесса Кентская не первый раз оказывается в центре скандала: в 2004 году она, недовольная шумным поведением посетителей ресторана в Нью-Йорке, якобы посоветовала чернокожим гостям отправляться назад в колонии. Сама принцесса, чей отец служил в СС, но был признан "рядовым членом нацистской партии", в связи с чем не считался военным преступником, категорически отвергла обвинения.

13:27 24/12/2017






Загрузка...
Loading...


загружаются комментарии
Блоги
Артем Агафонов
От поражения 19 декабря оппозиция так и не...
Анатолий Лебедько
Cамые яркие события политического календаря
Владимир Подгол
Новая европейская ценность «мордобойный» стиль...
Павел Знавец
Водевиль от "бабы Лиды".(окончание)
Павел Севярынец
СТАГОДДЗЕ БХД. Аднаўленне партыі
Ольга Кравчук
Если мы уйдём отсюда - то оставим за собой...


Особое мнение


© 2005 - 2017 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё