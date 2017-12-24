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Вышла книга о "Гомельских Куропатах” и расстрелянных священниках

Гомельский краевед, православный верующий Андрей Ананьев, написал повесть  “Лістапад” о месте, которое называют «Гомельскими Куропатами».


Это большой участок леса за Новобелицким районом областного центра, где находятся места массовых расстрелов и захоронений репрессированных в годы советского террора, сообщает katolik.life.

Это место, где велись массовые расстрелы представителей интеллигенции, крестьянства, духовенства – как православного, так и католического.

Теперь на это месте собираются строить новый микрорайон.

На официальном уровне место массовых захоронений репрессированных не было исследовано.

Герои книги, написанной на белорусском языке, — староста, учитель, православный священник, католический священник, военные, а также – современная девочка и ее мать, жители нового микрорайона, построенного на месте захоронений.

“Иногда я переписывал протоколы НКВД , добавляя эмоциональный фон”, – рассказывает Андрей Ананьев.

13:20 24/12/2017






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