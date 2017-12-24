Вышла книга о "Гомельских Куропатах” и расстрелянных священниках

Это большой участок леса за Новобелицким районом областного центра, где находятся места массовых расстрелов и захоронений репрессированных в годы советского террора, сообщает katolik.life





Это место, где велись массовые расстрелы представителей интеллигенции, крестьянства, духовенства – как православного, так и католического.





Теперь на это месте собираются строить новый микрорайон.





На официальном уровне место массовых захоронений репрессированных не было исследовано.





Герои книги, написанной на белорусском языке, — староста, учитель, православный священник, католический священник, военные, а также – современная девочка и ее мать, жители нового микрорайона, построенного на месте захоронений.





“Иногда я переписывал протоколы НКВД , добавляя эмоциональный фон”, – рассказывает Андрей Ананьев.