Вышла книга о "Гомельских Куропатах” и расстрелянных священниках
Гомельский краевед, православный верующий Андрей Ананьев, написал повесть “Лістапад” о месте, которое называют «Гомельскими Куропатами».
Это большой участок леса за Новобелицким районом областного центра, где находятся места массовых расстрелов и захоронений репрессированных в годы советского террора, сообщает katolik.life.
Это место, где велись массовые расстрелы представителей интеллигенции, крестьянства, духовенства – как православного, так и католического.
Теперь на это месте собираются строить новый микрорайон.
На официальном уровне место массовых захоронений репрессированных не было исследовано.
Герои книги, написанной на белорусском языке, — староста, учитель, православный священник, католический священник, военные, а также – современная девочка и ее мать, жители нового микрорайона, построенного на месте захоронений.
“Иногда я переписывал протоколы НКВД , добавляя эмоциональный фон”, – рассказывает Андрей Ананьев.
13:20 24/12/2017
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