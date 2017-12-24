Стоимость биткоина каждый месяц бьет новые рекорды — если в начале года за биткойн давали 1000 долларов, то в декабре его курс перешагнул отметку в 20 тысяч долларов. Полгода назад капитализация пяти основных криптовалют (во главе с биткоином) составляла 109 млрд долларов, а сегодня одного только биткоина — 280 млрд долларов.





В этом году криптовалютный рынок стал самым привлекательным инвестиционным инструментом, особенно учитывая, что для получения биткоина, эфира или лайткоина вовсе не обязательно иметь стартовый капитал. Добывать криптовалюту можно на компьютере, который решает алгоритмические задачи и таким образом зарабатывает виртуальные деньги. Заработать биткоин сегодня намного сложнее, чем пару лет назад, — для этого нужно очень мощное и дорогостоящее оборудование, однако криптовалютный рынок не ограничивается одним только биткоином, майнеры добывают и другие валюты. И не всегда на своих собственных компьютерах. Охотники за криптовалютой научились подключаться к чужой технике, использовать ее мощности и, соответственно, зарабатывать. Называется этот процесс скрытым майнингом. Как он работает, АиФ.ru рассказал эксперт по криптовалютам из eToro Михаил МАЩЕНКО.





Что такое скрытый майнинг





Раньше майнеры-хакеры действовали достаточно «топорно»: добыча монет происходила через всевозможные скачиваемые бесплатные программы, активаторы, нелицензионные игры и т. д. Пользователь, соблюдающий интернет-гигиену, с трудом мог стать их жертвой. Но в последнее время все большее распространение получает майнинг криптовалюты через браузеры. Для того чтобы начать зарабатывать криптовалюту, майнерам достаточно зайти на сайты с онлайн-играми или потоковыми видео и подключиться к пользователю, использующему сайт прямо сейчас — подобные ресурсы так сильно нагружают процессор, что дополнительную активность человек вряд ли заметит.





Надо понимать, что таким незамысловатым способом биткоин добыть не получится: для этого необходимо обладать специальным оборудованием — ASIC. Злоумышленники предпочитают иметь дело с Monero и Zcash — криптовалютами, для добычи которых вполне достаточно видеокарт.