Программа Haven для устройств на платформе Android предназначено для правозащитников и других категорий людей в группе риска.





Приложение использует сенсоры смартфона, чтобы фиксировать изменения в помещении, где находится устройство.





Конгресс США не признал Сноудена информатором





В начале 2017 года власти России продлили Сноудену вид на жительство в РФ еще на два года.