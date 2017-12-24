Сноуден представил "шпионское" приложение для защиты от слежки
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден представил приложение, предназначенное для скрытого слежения с помощью микрофона и камеры смартфона, передает Associated Press.
Программа Haven для устройств на платформе Android предназначено для правозащитников и других категорий людей в группе риска.
Приложение использует сенсоры смартфона, чтобы фиксировать изменения в помещении, где находится устройство.
Конгресс США не признал Сноудена информатором
В начале 2017 года власти России продлили Сноудену вид на жительство в РФ еще на два года.
13:10 24/12/2017
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