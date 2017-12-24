Это бывшая патрульная машина ГАИ, которая полностью на ходу. Пробег – 220.000 км. Автомобиль находится в Гродно. Его начальная стоимость на аукционе – 5.600 р. (около $2.8 тыс.)

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Crown Victoria относится к full-size («полноразмерному») типу автомобилей. Это большие и вальяжные «корабли» с просторным салоном и багажником. Дебютировала модель в 1979 году и именовалась тогда LTD Crown Victoria. В Россию модель Crown Victoria поступила в начале 90-х. В Беларуси – это первые иностранные автомобили подразделения ГАИ «Стрела». И в наши дни можно встретить «полицейские» версии этих машин, правда их осталось очень мало. Но благодаря инженерно-конструкторскому «запасу прочности» они все еще на ходу. Этот автомобиль считается редким для нашей страны, несмотря на большой мировой тираж.





Так чем же интересен данный экземпляр? Ford Crown Victoria очень часто встречался и до сих пор встречается в различных фильмах (чаще боевиках), главным образом в роли полицейских автомобилей или такси, пишет ABW.BY





Почему именно «копы» и такси? Американский седан обладает рамной конструкцией, которая делает машину очень живучей и облегчает ремонт после серьезных столкновений. Автомобиль без труда выдерживал жесткие полицейские погони и служил надежным щитом от пуль. Где-то 1 900 кг крепкой американской стали длиной больше 5 метров. Практически стена на колесах.





А таксисты любят этот автомобиль еще и за размеры. Большой салон и багажник (объемом почти 600 литров.). Мягкие, комфортные сидения. Этой моделью были укомплектованы автопарки значительной части американских таксомоторных компаний.





А теперь о технической части Ford Crown Victoria 2003 года:





Кузов – шестиместный седан рамной конструкции

V-образный восьмицилиндровый двигатель (бензин), объемом 4,6 литра

Мощность 242 л.с. /4900 об./мин

Автоматическая коробка передач

Объем топливного бака 72 литра

Максимальная скорость 200 км/ч

Расход топлива в городе 13.1 л/100 км.

Расход топлива на шоссе 9.4 л/100 км.

В версии 2003 года Ford представил революционную на то время технологию для снижения риска возгорания бензобака в случае ДТП. Старые модели грешили тем, что загорались. Так вот: специальное устройство в случае аварии автоматически обволакивает бензобак противопожарной защитной пеной. Система пожаротушения приводится в действие от тех же датчиков, что и подушки безопасности.





С 2008 года в США (из-за упавших продаж) Crown Victoria перестали поставлять в обычные дилерские представительства, которые занимались продажей автомобилей «гражданским» покупателям. Последний автомобиль данной модели был выпущен 15 сентября 2011 года. Что можно еще добавить? Ford Crown Victoria – автомобиль надежный, комфортный и практичный. Он – заслуженная часть истории автопрома США.