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В Светлогорске подросток «прокачался» в игре за бабушкин счет, с карты ушло 665$

15-летний подросток, проживающий с бабушкой, переписал реквизиты двух ее банковских карт. Данные привязал к своему Google-аккаунту, чтобы иметь возможность оплатить покупки или услуги.


С июля по октябрь молодой человек оплачивал «кристаллики» в компьютерной игре, чтобы «поднять» уровень. В течение пяти месяцев со счетов была снята сумма, эквивалентная 665 у.е.

Когда бабушка обнаружила нехватку денег, подросток не признался в краже. Пожилая женщина пошла в милицию.

«В процессе расследования дела сотрудниками РОВД был осмотрен Google-аккаунт подозреваемого. Сохраненная история покупок показала, с каких банковских карт была совершена оплата», — уточняет следователь.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 212 УК Беларуси «хищение средств с использованием компьютерной техники», — подытоживает следователь Александр Хацулёв.

Правоохранители напоминает родителям о необходимости контроля за детьми. «Чаще интересуйтесь, чем заняты ваши дети, в какие игры играют, чем занимаются в свободное время. Если ребенок интересуется реквизитами банковских карт, узнайте, зачем ему это. К сожалению, дети не считают оплату родительскими банковскими картами каким-то преступлением. Для них это шалость. А по факту — возбуждение уголовного дела», — объясняют в Следственном комитете.
Ранак
12:56 24/12/2017






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