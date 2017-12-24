С июля по октябрь молодой человек оплачивал «кристаллики» в компьютерной игре, чтобы «поднять» уровень. В течение пяти месяцев со счетов была снята сумма, эквивалентная 665 у.е.





Когда бабушка обнаружила нехватку денег, подросток не признался в краже. Пожилая женщина пошла в милицию.





«В процессе расследования дела сотрудниками РОВД был осмотрен Google-аккаунт подозреваемого. Сохраненная история покупок показала, с каких банковских карт была совершена оплата», — уточняет следователь.





«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 212 УК Беларуси «хищение средств с использованием компьютерной техники», — подытоживает следователь Александр Хацулёв.





Правоохранители напоминает родителям о необходимости контроля за детьми. «Чаще интересуйтесь, чем заняты ваши дети, в какие игры играют, чем занимаются в свободное время. Если ребенок интересуется реквизитами банковских карт, узнайте, зачем ему это. К сожалению, дети не считают оплату родительскими банковскими картами каким-то преступлением. Для них это шалость. А по факту — возбуждение уголовного дела», — объясняют в Следственном комитете.