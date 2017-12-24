Минтруда себя не обделило

Всего на безбарьерную среду в бюджете-2018 выделена довольно солидная сумма — 978 тысяч рублей, это 489 тысяч долларов.





Но посмотрим, кому пойдут эти деньги, интересуется Еврорадио.





Управление делами президента получит 510 тысяч (это больше половины). 238 тысяч — "Белтелерадиокомпания", 116 тысяч — Мининформации, 34 тысячи — Министерство внутренних дел, 49 тысяч — комитет по стандартизации. Министерство здравоохранения — всего 11 тысяч рублей.

Интересуемся в Управлении делами президента, на что пойдут эти 510 тысяч рублей.

"Мы занимаемся всеми зданиями, где находятся государственные органы. Пока эти средства направят на здание Минтруда. Это не только пандус, там реконструкция, капитальный ремонт, работа проектировщиков, проектно-сметная документация".

На самом деле ремонт в здании Минтруда идет давно, помимо пандуса будут перестроены под инвалидов лифты и туалеты.





Что интересно, пандус на входе в здании Минтруда есть и сегодня, даже два пандуса!





По мнению координатора офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского, Минтруда нужен не только пандус.

"То, что там есть, называется "качественным пандусом", он проблематичен и не соответствует никаким международным нормам. Можно найти, конечно, то, что стоит меньших денег. Возможно, деньги пойдут на реконструкцию здания, тогда это нормальные деньги".

"Белтелерадиокомпания" потратит свои 283 тысяч рублей на субтитры.

"У нас существует сурдоперевод, в этом году появились скрытые субтитры".

Передачи и фильмы, где сегодня есть скрытые субт ры, обозначаются в телепрограмме пометкой в ​​скобках: (СТ). Например, 22 декабря передач и фильмов с субтитрами всего несколько: один по "Беларусь-1" — "Детский доктор", одно шоу по "Беларусь-2", четыре фильма по "Беларусь-3".

По словам Сергея Дроздовского, на субтитры деньги нужны, но больше всего они нужны как раз Министерству внутренних дел, а точнее Департаменту исполнения наказаний, чтобы поставить пандусы в местах лишения свободы.

В 2018 году департаменту исполнения наказания пойдет 18 тысяч рублей.

МВД получит еще 34 тысячи из денег на "безбарьерную среду для инвалидов и физически ослабленных лиц".