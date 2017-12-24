Житель Канады выиграл в лотерею 47 миллионов долларов. И не знает об этом
Неизвестный везунчик, житель канадской провинции Квебек, выиграл в лотерею 60 миллионов канадских долларов. Это примерно 47 миллионов американских долларов. Кому-то повезло в популярной национальной лотерее Lotto Max. Как пишет ТАСС, об этом стало известно в субботу.
- Выпавшие номера - 13, 16, 19, 21, 24, 26, 30. Бонус-число - 36, - уточнили организаторы.
Человек с выигрышным квитком еще не обращался к организаторам. Согласно правилам канадских лотерей, имя победителя должно стать достоянием общественности.
12:16 24/12/2017
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