- Выпавшие номера - 13, 16, 19, 21, 24, 26, 30. Бонус-число - 36, - уточнили организаторы.





Человек с выигрышным квитком еще не обращался к организаторам. Согласно правилам канадских лотерей, имя победителя должно стать достоянием общественности.