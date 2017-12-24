Владелица хостела в Гродно: Чтобы открыть свое дело, прошли более двадцати инстанций
Владелица хостела «Сарматия», который на днях откроется недалеко от Фарного костела на центральной площади Гродно, Мария Дзарахохова рассказала корреспонденту «Республики»с какими трудностями пришлось столкнуться, чтобы начать свой бизнес.
Изначально Мария с мужем хотели открыть хостел еще летом, но старт бизнеса откладывался из-за большого количество согласований. В общей сложности супругам пришлось пройти более двадцати инстанций, причем в каждую надо было обращаться по несколько раз. Так как здание, в котором расположился хостел, имеет историко-культурную ценность, детали стройки пришлось согласовывать в Минкультуры. Помимо этого, предпринимателям пришлось обращаться в проектное бюро, горисполком, водоканал, энергонадзор, санстанцию и другие инстанции.
«С другой стороны, если бы все было изначально максимально упрощено — не было бы такого», — подчеркнула Мария.
Владельцы хостела уверены, что, не смотря на зиму, нехватки гостей не будет, благодаря спортсменам, приезжающим в город.
Одновременно в хостеле сможет разместиться до 26 постояльцев, а стоимость проживания будет около 10 евро с человека. Кроме комнат с двухэтажными кроватями, здесь есть душевые, туалеты, столовая, а на стоянке, рассчитанной на семь автомобилей, смогут припарковаться и автобусы.
Владелица хостела гродненка Мария Дзарахохова начнет принимать первых гостей, как только в горисполкоме подпишут необходимые документы:
— Обещали выдать разрешение в течение недели. Мы уже даже тапочки закупили для постояльцев.
— Сейчас начали бы все снова?
— Иногда переживала, расстраивалась. Но мысли все бросить не возникало. Поспишь, отдохнешь — и вновь за дело. С другой стороны, если бы все было изначально максимально упрощено — не было бы такого.
— Откуда брали средства, если не секрет?
— Конкретно под этот проект взяли банковский кредит, — признается хозяйка. — Поэтому с нетерпением ждем, когда он начнет давать отдачу.
Пока Мария Дзарахохова зарегистрирована в качестве ИП (сдавала помещение в аренду с 2011 года). Однако это будет возможным до тех пор, пока в ее хостеле будет работать не более трех человек. В противном случае придется платить налоги в общеустановленном порядке. Это, несомненно, гораздо сложнее и будет занимать больше времени. Но если овчинка будет стоить выделки, то почему бы не освоить и эту нелегкую науку? Тем более что новые условия для ведения бизнеса действительно радуют и потенциальных, и уже давно работающих граждан с предпринимательской жилкой.
Начальник инспекции МНС по Гродненской области Лидия Семашко видит, как меняется структурный состав занимающихся собственным делом:
— Более 24 тысяч ИП пополнили бюджет Гродненской области на 37,6 миллиона рублей. В основном они отдают предпочтение особым режимам налогообложения. Более 12 тысяч применяют упрощенную систему налогообложения, единый налог уплачивает почти 11 тысяч ИП. Преимущества — простота ведения учета, составления налоговой отчетности и исчисления налоговых платежей. Нагрузка на одного ИП, работающего на «упрощенке», за 11 месяцев составила 1253 рубля, на едином налоге — 1141 рубль. Как видите, суммы не заоблачные. Значительная часть индивидуальных предпринимателей занимается розничной торговлей. Кроме того, некоторые осуществляют транспортную деятельность, работают в строительной сфере, заняты оптовой торговлей. Большое количество наших предпринимателей занято в сфере услуг. В основном это операции с недвижимым имуществом, ремонт компьютеров и автомобилей.
Большинство предпринимателей развивает свое дело в Гродно. Здесь их насчитали более 10,6 тысячи, или 43,9% от всех зарегистрированных. На втором месте — Лидский район. Там их 3,77 тысячи. Многие индивидуальные предприниматели регистрируют свою деятельность в сельской местности. Они производят уплату в районные бюджеты по месту постановки на учет, где и ставки единого налога значительно ниже. Всего за прошлый год 5380 индивидуальных предпринимателей, а это каждый пятый ИП области, воспользовались льготами, предусмотренными законодательством.
11:22 24/12/2017
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