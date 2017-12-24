Изначально Мария с мужем хотели открыть хостел еще летом, но старт бизнеса откладывался из-за большого количество согласований. В общей сложности супругам пришлось пройти более двадцати инстанций, причем в каждую надо было обращаться по несколько раз. Так как здание, в котором расположился хостел, имеет историко-культурную ценность, детали стройки пришлось согласовывать в Минкультуры. Помимо этого, предпринимателям пришлось обращаться в проектное бюро, горисполком, водоканал, энергонадзор, санстанцию и другие инстанции.





«С другой стороны, если бы все было изначально максимально упрощено — не было бы такого», — подчеркнула Мария.





Владельцы хостела уверены, что, не смотря на зиму, нехватки гостей не будет, благодаря спортсменам, приезжающим в город.





Одновременно в хостеле сможет разместиться до 26 постояльцев, а стоимость проживания будет около 10 евро с человека. Кроме комнат с двухэтажными кроватями, здесь есть душевые, туалеты, столовая, а на стоянке, рассчитанной на семь автомобилей, смогут припарковаться и автобусы.









Владелица хостела гродненка Мария Дзарахохова начнет принимать первых гостей, как только в горисполкоме подпишут необходимые документы:





— Обещали выдать разрешение в течение недели. Мы уже даже тапочки закупили для постояльцев.





— Сейчас начали бы все снова?





— Иногда переживала, расстраивалась. Но мысли все бросить не возникало. Поспишь, отдохнешь — и вновь за дело. С другой стороны, если бы все было изначально максимально упрощено — не было бы такого.





— Откуда брали средства, если не секрет?





— Конкретно под этот проект взяли банковский кредит, — признается хозяйка. — Поэтому с нетерпением ждем, когда он начнет давать отдачу.





Пока Мария Дзарахохова зарегистрирована в качестве ИП (сдавала помещение в аренду с 2011 года). Однако это будет возможным до тех пор, пока в ее хостеле будет работать не более трех человек. В противном случае придется платить налоги в общеустановленном порядке. Это, несомненно, гораздо сложнее и будет занимать больше времени. Но если овчинка будет стоить выделки, то почему бы не освоить и эту нелегкую науку? Тем более что новые условия для ведения бизнеса действительно радуют и потенциальных, и уже давно работающих граждан с предпринимательской жилкой.





Начальник инспекции МНС по Гродненской области Лидия Семашко видит, как меняется структурный состав занимающихся собственным делом:





— Более 24 тысяч ИП пополнили бюджет Гродненской области на 37,6 миллиона рублей. В основном они отдают предпочтение особым режимам налогообложения. Более 12 тысяч применяют упрощенную систему налогообложения, единый налог уплачивает почти 11 тысяч ИП. Преимущества — простота ведения учета, составления налоговой отчетности и исчисления налоговых платежей. Нагрузка на одного ИП, работающего на «упрощенке», за 11 месяцев составила 1253 рубля, на едином налоге — 1141 рубль. Как видите, суммы не заоблачные. Значительная часть индивидуальных предпринимателей занимается розничной торговлей. Кроме того, некоторые осуществляют транспортную деятельность, работают в строительной сфере, заняты оптовой торговлей. Большое количество наших предпринимателей занято в сфере услуг. В основном это операции с недвижимым имуществом, ремонт компьютеров и автомобилей.





Большинство предпринимателей развивает свое дело в Гродно. Здесь их насчитали более 10,6 тысячи, или 43,9% от всех зарегистрированных. На втором месте — Лидский район. Там их 3,77 тысячи. Многие индивидуальные предприниматели регистрируют свою деятельность в сельской местности. Они производят уплату в районные бюджеты по месту постановки на учет, где и ставки единого налога значительно ниже. Всего за прошлый год 5380 индивидуальных предпринимателей, а это каждый пятый ИП области, воспользовались льготами, предусмотренными законодательством.