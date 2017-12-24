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Диетолог Ирина Кабасакал: В новогодние празднике ешьте все, что хотите!

Известный врач-диетолог и блогер Ирина Кабасакал презентовала книгу рецептов, деньги на которую собрала с помощью краудфандинга.

Диетолог Ирина Кабасакал: В новогодние празднике ешьте все, что хотите!
Известный блогер, врач-диетолог Ирина Кабасакал презентовала в Минске свою первую кулинарную книгу «От перца к сердцу». В ней собраны авторские рецепты с подсчётом калорийности, пошаговыми фото и описанием. Всего в книге 120 рецептов, 60 из которых - блюда постной кухни, пишет "Комсомольская правда".


- Идея написания книги возникла пять лет назад, - рассказывает Ирина. - Когда я соблюдала православный пост, я столкнулась с тем, что люди очень ограничены в рецептах, не знают, что есть и что готовить. Мол, есть можно только картошку, морковку, я же решила доказать, что постные блюда могут быть разнообразными и вкусными и написала эту книгу. Я очень люблю готовить и есть, считаю, что еда - главное удовольствие в жизни.

Деньги на издание книги собирали можно сказать всем миром - через краудфандинговую платформу. За три месяца Ирина смогла собрать 40 тысяч рублей.

- Такой успех получился, благодаря тому, что я выстроила правильную маркетинговую стратегию, - говорит Кабасакал. - Меня поддержали многие друзья и знакомые, а также мои подписчики в социальных сетях. За что им большое спасибо!

Во время презентации Ирина не только подписала экземпляры всем, кто поучаствовал в сборе денег и заказал, на то время, еще не отпечатанную книгу, но и приготовила блюда по фирменным рецептам. Все желающие смогли, например, попробовать сырники без муки и малосольные огурчики.

- Совсем скоро новогодние праздники. Может, как диетолог посоветуете, отчего лучше отказаться в это время, чтобы не поправиться?

- Мои пациенты накануне новогодних праздников у меня спрашивают, что можно в это время есть,- говорит Ирина Кабасакал. - Я им говорю, что они работали целый год, поэтому в это время можно немного расслабиться, так что можно есть все, что хочется! А вот уже с 1 числа вернуться к нормальному рациону.

11:16 24/12/2017






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