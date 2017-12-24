Известный блогер, врач-диетолог Ирина Кабасакал презентовала в Минске свою первую кулинарную книгу «От перца к сердцу». В ней собраны авторские рецепты с подсчётом калорийности, пошаговыми фото и описанием. Всего в книге 120 рецептов, 60 из которых - блюда постной кухни, пишет "Комсомольская правда"









- Идея написания книги возникла пять лет назад, - рассказывает Ирина. - Когда я соблюдала православный пост, я столкнулась с тем, что люди очень ограничены в рецептах, не знают, что есть и что готовить. Мол, есть можно только картошку, морковку, я же решила доказать, что постные блюда могут быть разнообразными и вкусными и написала эту книгу. Я очень люблю готовить и есть, считаю, что еда - главное удовольствие в жизни.





Деньги на издание книги собирали можно сказать всем миром - через краудфандинговую платформу. За три месяца Ирина смогла собрать 40 тысяч рублей.

- Такой успех получился, благодаря тому, что я выстроила правильную маркетинговую стратегию, - говорит Кабасакал. - Меня поддержали многие друзья и знакомые, а также мои подписчики в социальных сетях. За что им большое спасибо!

Во время презентации Ирина не только подписала экземпляры всем, кто поучаствовал в сборе денег и заказал, на то время, еще не отпечатанную книгу, но и приготовила блюда по фирменным рецептам. Все желающие смогли, например, попробовать сырники без муки и малосольные огурчики.



