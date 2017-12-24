Новогодние праздники в Беларуси пройдут без горных лыж и сноуборда

Теплая погода оставила белорусских любителей горных лыж и сноуборда без катания. Дело в том, что именно морозы, а вовсе не снегопады, позволяют полноценно начать работу белорусским горнолыжным центрам. Естественного снега для горнолыжных трасс у нас недостаточно. Поэтому все белорусские горнолыжные центры оснащены снежными пушками. Но проблема в том, что работают они при температуре не выше минус пяти градусов.





В этом году запустить единственную трассу успели лишь в горнолыжном центре «Логойск». Это трасса №4 – самая правая, если стоять на вершине в направлении склона. Проблема в том, что эта трасса очень пологая и подходит разве что для обучения катанию. Цены сохранились на уровне прошлого года: час катания стоит 10 рублей (в выходной 16), два часа – 13 (в выходной 23), три часа – 16 (в выходной 28).