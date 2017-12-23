Снег и ветер ожидаются, но без рождественских морозов





На предстоящий уикенд, предпраздничные дни с 23 по 24 декабря 2017 года включительно, белорусские метеорологи прогнозируют опасность оранжевого уровеня. Сообщение республиканского Гидромета, транслирует belta.by.

Днем 23 декабря по северо-западу страны, в течение суток 24 декабря на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

23 декабря будет облачно, ночью и утром во многих районах пройдет кратковременный снег. Днем в западных и центральных районах ожидается снег, мокрый снег, по Брестской и Гродненской областям с дождем.





На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, по северо-западной части республики порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до нуля градусов. Днем будет от минус 2 до плюс 4.