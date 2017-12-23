Отец Жанны Фриске подрался с родными Дмитрия Шепелева

Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Владимир Копылов стал гостем студии «Секрет на миллион». Свою главную тайну отец Жанны Фриске раскрывать на всю страну не захотел, но зато обнародовал множество подробностей того, как протекала болезнь певицы. Большая часть передачи была посвящена отношениям Жанны с отцом её сына — Дмитрием Шепелевым. Владимир озвучил множество обвинений в адрес гражданского мужа Фриске: мол, и деньги Русфонда взял он, и эффективное лечение тяжелой болезни Жанны, которое могло бы её спасти, остановил. Более того, он утверждает, что Жанна перед смертью якобы говорила папе, что не доверяет Дмитрию, так как чувствовала, что он её обманывает.

В беседе с Лерой Кудрявцевой Копылов вспомнил и о том, когда последний раз видел родителей Шепелева. Встреча с родными Дмитрия проходила в доме отца Жанны. На тот момент она была уже в тяжелом состоянии, поэтому родные Шепелева завели разговор о наследстве артистки. По словам Владимира, они беспокоились достанется ли часть капитала Фриске их внуку Платону. Кроме этого их интересовало, получит ли наследство сам Дмитрий.

Копылова эти обсуждения вывели из себя. Он рассказал, что выгнал тогда со скандалом родителей Шепелева из своего дома. «Его отец порядочный человек, но в семье не имеет слова. Я помню мы тогда сильно поругались, когда они начали делить деньги Жанны, — вспомнил Владимир. — Я им говорю: «Жанна будет жить сто лет! Вы чего?» Тут я не выдержал и об стенку его... Выгнал и сказал: «Чтобы я вас больше здесь не видел!» Потом когда прошло 40 дней после смерти Жанны, я звонил им, хотел насчет Платона узнать. А они мне: «Что хотели, то и получили!»

Владимир Копылов

Фото: Кадр программы "Секрет на миллион"

А когда был с ней рядом, то оскорблял её. Всё остальное время, согласно рассказу Копылова, Дмитрий переоформлял недвижимость певицы на себя, а также снимал миллионы со её счетов.

В съемках программы также приняли участие две близкие подруги Жанны: Анна Городжая и Алена. Обе девушки настаивают на том, что Дмитрий совсем не тот, за кого себя выдает.





В этом вопросе они полностью солидарны с Копыловым. Но нам почему-то кажется, что это шоу уже затянулось. И с чем не повезло минчанину Шепелеву, так это с родителями любимой женщины.