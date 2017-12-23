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Расписание католических богослужений на Рождество в приходах Минска (есть изменения)

Богослужения в честь Рождества Христова пройдут в католических приходах Минска и его пригородов 24 и 25 декабря.

Портал catholic.by публикует расписание этих богослужений.

 

Кафедральный костел Имени Пресвятой Девы Марии (площадь Свободы)

 

• 24 декабря — 19:00 (на польском языке), 21:00 — (на белорусском языке, служит Апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер)

• 25 декабря — 10:00, 11:30, 13:00, 18:30

 

Приход Божьего Тела (м-н Ангарская)

 

• 24 декабря — пастерка 22:00, ночная месса — 00:00

• 25 декабря — 9:00; 12:00$ 19.00

 

Приход Матери Божьей Будславской (Каменная Горка)

 

• 24 декабря — 19:00

• 25 декабря — 10:00; 12:00

 

Приход Пресвятой Троицы (св. Роха) на Золотой Горке

 

• 24 декабря — 21:00

• 25 декабря — 9:00; 11:00; 12:30

 

Приход Свв. Апостолов Петра и Павла и св. Евгения де Мазено (Зеленый Луг)

 

• 24 декабря — 22:45 (сценка), 23:00 — Святая Месса

• 25 декабря — 11:00 и 18:00

 

Приход Св. Симона и св. Елены (Красный костел)

 

• 24 декабря — 20:00 (на белорусском языке); 22:00 (на польском языке)

• 25 декабря — 8:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00

 

Приход Св. Иоанна Евангелиста и св. Максимилиана Кольбе (Кунцевщина, Масюковщина)

 

• 24 декабря — 21:00; 23:00

• 25 декабря — 9:00; 10:30; 12:00; 18:00

 

Приход Воздвижения Святого Креста (Кальвария)

 

• 24 декабря — 21:00

• 25 декабря — 10:00; 14:00; 18:00

 

Приход Матери Божьей Розария (Лошица)

 

• 24 декабря — 22:00; 24:00

• 25 декабря — 9:00; 10:30; 12:00; 19:00

 

Приход Св. Антония (Малиновка)

 

• 24 декабря — 19:00

• 25 декабря — 11:00

 

Приход Христа Спасителя и Рождества Пресвятой Девы Марии

 

• 24 декабря — 22:00

• 25 декабря — 10:00

 

Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Сухарево)

 

• 24 декабря — 22:00

• 25 декабря — 9:30; 12:00; 18:00

 

Боровляны — приход Пресвятой Девы Марии Помощи Христиан

 

• 24 декабря — 22:00; 24:00

• 25 декабря — 9:30; 11:30; 18:00

 

Раубичи — приход Св. Матвея

 

• 24 декабря — 20:00

• 25 декабря — 13:00

20:15 23/12/2017






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