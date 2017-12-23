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За несколько дней в Беларуси продали более 32 тысячи праздничных елок

За несколько дней работы елочных базаров лесхозы Беларуси продали 32 тысячи 160 праздничных деревьев, сообщает пресс-служба Минлесхоза.

 Обычно покупатели приобретают елки, однако есть и те, кто предпочитает сосны — таких деревьев продали около 1,5 штук. Также лесхозы предлагают хвойные букеты (продали около 700 штук) и деревья в кадках (170 штук).

 

В этом году праздничные деревья пользуются большим спросом: год назад за такой же период продали 30 тысяч штук. Всего планируется заготовить около 180 штук елок и сосен. Стоимость деревьев отличается в зависимости от региона. Обычно дешевле всего покупать елки в лесничествах: там деревца до 1 метра стоят от 5 рублей.

Источник:
20:10 23/12/2017






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