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Гомельщина: урожай не собрали, он лежит под снегом

Дословно месяц назад на Гомельщине аврально собирали лен. За ту компанию несколько чиновников даже поплатились своими должностями.

Гомельщина: урожай не собрали, он лежит под снегом

 Сейчас доходят сведения, что в Светлогорском районе на полях осталась кукуруза. При этом на полях лежит далеко не первый снег.

Сельскохозяйственное предприятие «Боровик» имеет во владении более трех тысяч гектаров, из них 15 – брошенной или плохо собранной кукурузы. Местные жители возмущены такой безответственностью местного руководства и отмечают, что такая ситуация сложилась и в окрестностях. Кроме кукурузы, никому не нужными оказались 10 гектаров сена, которое бесхозно лежит на сваях в воде.

 

«Я отработал всю жизнь в этом совхозе, такого не было еще, вот это вам честно говорю», – комментирует ситуацию местный житель.

 

Почему до сих пор не убрали?

Мы обратились к руководителю предприятия «Боровик». От развернутого комментария он отказался и дал лишь скромный ответ.

 

«Нет, не знаю, у нас все убрано, записывайтесь в приемную, я вам дам интервью», – отметил Владимир Запотылок.

 

Местные пожаловались на недостаток в инфраструктуре хозяйства

Не хватает людей, техники и даже топлива. Это, по их мнению, и привело к потере урожая. Поэтому точно не известно, это неэффективное управление отдельного директора, или системная болезнь.

 

«Причина главная в том, что на земле нет хозяина, это первое, и может бы ту кукурузу не сеяли в этом Светлогорском районе, может там что-то другое было и может бы не в таких объемах, если бы был хозяин. А его нет! Вторая причина – это хозяин тоже амбициозный, (Александр Лукашенко – ред.) И он сегодня так может и заинтересован в такой ситуации, ему будут нужны козлы отпущения», – считает активист Владимир Кацора.

 Пока люди не будут чувствовать себя хозяевами на собственной земле, а руководство будет оглядываться на приказы сверху, такие случаи не будут исключением. И не только в Светлогорском районе.

 

Михась Славников, «Белсат»


Источник:
19:22 23/12/2017






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