США наказали главных российских воров в законе

В размещенном на сайте Минфина списке людей, попавших под санкции, помимо имен даны клички. В перечень попали Юрий Пичугин (Пичуга), Рубен Татулян (Робсон), Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Владимир Тюрин (Тюрик), Захарий Калашов (Шакро Молодой), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Камчибек Кольбаев (Камчи Бишкекский), Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), Владислав Леонтьев (Вадик Белый) и Гафур Рахимов.





Все попавшие под санкции люди, как указывает Минфин, связаны с организацией «Воры в законе», которая действует в США, России, Греции, Испании и на Украине.





Санкции запрещают гражданам США вести бизнес с перечисленными людьми и компаниями. Кроме того, фигурантам списка запрещается въезд в США, а их активы на американской территории замораживаются.





Напомним, что в октябре МВД Беларуси запретило въезд на нашу территорию трем российским ворам в законе, проявляющим к белоруссским делам особый интерес. Запрет коснулся Воскреса, Циркача и Цезаря, оказывающих наибольшее влияние на уголовный мир Бларуси.