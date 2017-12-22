В детской поликлинике Слуцка временно не делают прививки АКДС детям старше одного года. Молодые мамы обеспокоены, когда поступит вакцина.





АКДС-вакцина защищает малышей против 3-х инфекционных заболеваний: дифтерии, столбняка и коклюша. По национальному календарю прививку малыши до года получают трижды: в 3,4 и 5 месяцев.





Ревакцинацию проходят, начиная с полтора лет.





«Для детей до года вакцина АКДС в настоящее время есть, — пояснила «Кур'еру» Елена Плохоцкая, заведующая детской поликлиникой, — называется «Тетраксим», дополнительно в её состав входит вакцина против полиомиелита.





Данная вакцина предназначена для детей до 12 месяцев, но для более старшего возраста она не подходит.





Для детей в возрасте от полутора лет вакцины АКДС пока действительно нет.





По информации Министерства здравоохранения РБ, это связано с задержкой поставок из России. После получения вакцины прививки получат дети в возрасте от 1,5 до 2 лет, как и предусмотрено Национальным календарем прививок.





Участковые медсестры оповестят родителей о необходимости прийти в поликлинику на вакцинацию".



