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БПЦ будет собирать средства на восстановление разрушенных православных святынь Сирии

Белорусская Православная Церковь будет собирать средства для возрождения разрушенных православных святынь Антиохийский Православной Церкви и помощи жителям Сирии, пострадавшим от войны с террористами.


Такое решение 20 декабря было принято на Общем собрании Минской епархии БПЦ. Инициаторами сбора выступили священнослужители 6-го Минского городского округа, сообщает Church.by.

Сбор средств начнется в ближайшее время и пройдет в масштабах всей БПЦ.

15:54 23/12/2017






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