БПЦ будет собирать средства на восстановление разрушенных православных святынь Сирии
Белорусская Православная Церковь будет собирать средства для возрождения разрушенных православных святынь Антиохийский Православной Церкви и помощи жителям Сирии, пострадавшим от войны с террористами.
Такое решение 20 декабря было принято на Общем собрании Минской епархии БПЦ. Инициаторами сбора выступили священнослужители 6-го Минского городского округа, сообщает Church.by.
Сбор средств начнется в ближайшее время и пройдет в масштабах всей БПЦ.
15:54 23/12/2017
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