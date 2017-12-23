ЕГУ выразил несогласие

Пресс-служба университета в изгнании распространила специальное сообщение по поводу возникшей ситуации.





По мнению представителей университета, реформы, осуществленные в ЕГУ в 2015-2017 годах, обеспечили существенное развитие стратегического управления, учебной и научной деятельности, что было признано донорами во время Донорской конференции в ноябре 2017 года.





ЕГУ, будучи единственным в мире университетом в изгнании, претерпел значительные реформы стратегического управления, а также внедрил новый стратегический план на 2016-2021 годы, говорится в сообщении. Стратегический план был разработан в тесном взаимодействии со Шведским агентством международного сотрудничества в области развития (SIDA) и на основании рекомендаций Центра оценки качества высшего образования, предоставленных в рамках институциональной оценки университета в феврале 2015 года. Руководство ЕГУ сожалеет, что в своем отчете Центр не учел политическую важность университета для Беларуси.





По мнению Управляющего совета ЕГУ, Центр оценки качества высшего образования не принял во внимание официальный ответ университета, представленный 14 декабря 2017 года на предварительный отчет Центра.





Управляющий совет ЕГУ тесно сотрудничает с Правительством Литвы и партнерами и прилагает все усилия, для положительного решения вопроса об институциональной оценке университета, с целью обеспечения дальнейшей работы ЕГУ в Вильнюсе.





Ранее литовские СМИ опубликовали информацию о том, что Центр оценки качества обучения (SKVC) негативно оценил Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе, в котором обучаются преимущественно белорусы. Негативная оценка центра качества образования может стать основанием для отзыва лицензии на обучение. В центре напомнили, что негативную оценку ЕГУ получил в Вильнюсе и в 2014 году, в связи с чем его лицензия была продлена тогда лишь на три года.

ЕГУ может обжаловать решение Центра оценки качества обучения в течение 14 дней, но для этого должна быть сформирована комиссия Министерства образования и науки. В тридцатидневный срок решение можно обжаловать в суде.





Напомним, после закрытия ЕГУ белорусскими властями в Минске в 2004 году университет принял приглашение правительства Литвы и переехал в Вильнюс. Получив официальный статус университета в Литве в марте 2006 года, ЕГУ подготовил 2124 специалиста в областях искусств, социальных и гуманитарных наук.

В 2017/18 академическом году в ЕГУ обучаются 847 студентов, 95% учащихся являются гражданами и резидентами Беларуси.