На счету пловчихи две медали и новый рекорд Беларуси. О трагической аварии, возвращении в спорт и планах на Токио рассказала мама спортсменки, её личный тренер Надежда Кузьмина.

Двигаться, чтобы жить…

Поскольку родители Натальи — тренеры по плаванию, в детстве было решено, что девочка будет заниматься плаванием. С двух лет брали дочку с собой на сборы, а с восьми Наталья начала выступать на соревнованиях и «доплыла» до кандидата мастера спорта. Спустя некоторое время оставила плавание, вышла замуж и родила сына.

Вся жизнь Натальи перевернулась в 1998 году, когда попала в автомобильную аварию и получила тяжёлую травму позвоночника. С тех пор не ходит и не чувствует ног.

— Мне сказали, что она не будет жить, — рассказывает мама. — Я понимала, что ей нужно двигаться, поэтому решила вернуть её в спорт.

Чемпионат перенесли из-за землетрясения

С мая этого года тренер и 44-летняя спортсменка целенаправленно готовились к чемпионату мира в Мексике. Провели несколько сборов и уже паковали чемоданы, чтобы лететь за океан, как организаторы прислали письмо, что чемпионат переносится на два месяца из-за последствий землетрясения (оно произошло 19 сентября в 120 километрах от Мехико и унесло жизни 37 человек, ещё 6 тысяч получили ранения).

— В этом году мы как никогда поздно завершаем сезон, — рассказала Надежда Кузьмина. — У нас были проблемы с адаптацией, всё-таки чемпионат проводился на высоте более 2400 метров, а бассейн, который строили ещё к Олимпиаде 1968 года, оказался не приспособлен для людей с ограниченными возможностями.

Спортсменка выступала среди инвалидов на дистанции 100 метров брассом, где выиграла серебряную медаль, а также стала бронзовым призёром в комплексном плавании на дистанции 200 метров. Кроме этого, Наталья установила рекорд Беларуси на дистанции 50 метров на спине.

Тем не менее тренер и спортсменка считают две медали достойным результатом, ведь Наталье на плавательной дорожке пришлось проявить силу воли и бойцовский характер.

Наталья Шавель поедет в Токио?

За почти двадцать лет Наталья участвовала в четырёх Паралимпиадах, но пока не удавалось взять медали. Два раза остановилась в шаге от бронзы.

Пока Надежда Кузьмина не знает, поедут ли они в Токио в 2020 году, и готовятся к следующему сезону. В планах на 2018-й — участие в трёх этапах чемпионата мира и в чемпионате Европы.

Паралимпийка часто выезжает на учебно-тренировочные сборы в Минск, обычно же ежедневно тренируется в бассейне «Аквацентра».

Справка

Наталья Шавель родилась в 1973 году. Мастер спорта международного класса по плаванию, неоднократная победительница и призёр чемпионатов Европы, неоднократный призёр чемпионатов мира. Участница Паралимпийских игр в Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016).