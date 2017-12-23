Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS iPhone Android Facebook Vkontakte Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2018 Шпиономания Реформа образования Дедовщина в армии Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Как после страшной аварии Наталья Шавель смогла вернуться и стать титулованной спортсменкой

Гродненская паралимпийка по плаванию Наталья Шавель успешно выступила на чемпионате мира в столице Мексики.

Как после страшной аварии Наталья Шавель смогла вернуться и стать титулованной спортсменкой

На счету пловчихи две медали и новый рекорд Беларуси. О трагической аварии, возвращении в спорт и планах на Токио рассказала мама спортсменки, её личный тренер Надежда Кузьмина.

 

Двигаться, чтобы жить…

 

Поскольку родители Натальи — тренеры по плаванию, в детстве было решено, что девочка будет заниматься плаванием. С двух лет брали дочку с собой на сборы, а с восьми Наталья начала выступать на соревнованиях и «доплыла» до кандидата мастера спорта. Спустя некоторое время оставила плавание, вышла замуж и родила сына.

 

Вся жизнь Натальи перевернулась в 1998 году, когда попала в автомобильную аварию и получила тяжёлую травму позвоночника. С тех пор не ходит и не чувствует ног.

— Мне сказали, что она не будет жить, — рассказывает мама. — Я понимала, что ей нужно двигаться, поэтому решила вернуть её в спорт.

 

Чемпионат перенесли из-за землетрясения

 

С мая этого года тренер и 44-летняя спортсменка целенаправленно готовились к чемпионату мира в Мексике. Провели несколько сборов и уже паковали чемоданы, чтобы лететь за океан, как организаторы прислали письмо, что чемпионат переносится на два месяца из-за последствий землетрясения (оно произошло 19 сентября в 120 километрах от Мехико и унесло жизни 37 человек, ещё 6 тысяч получили ранения).

 

— В этом году мы как никогда поздно завершаем сезон, — рассказала Надежда Кузьмина. — У нас были проблемы с адаптацией, всё-таки чемпионат проводился на высоте более 2400 метров, а бассейн, который строили ещё к Олимпиаде 1968 года, оказался не приспособлен для людей с ограниченными возможностями.

 

Спортсменка выступала среди инвалидов на дистанции 100 метров брассом, где выиграла серебряную медаль, а также стала бронзовым призёром в комплексном плавании на дистанции 200 метров. Кроме этого, Наталья установила рекорд Беларуси на дистанции 50 метров на спине.

 

Тем не менее тренер и спортсменка считают две медали достойным результатом, ведь Наталье на плавательной дорожке пришлось проявить силу воли и бойцовский характер.

 

Наталья Шавель поедет в Токио?

 

За почти двадцать лет Наталья участвовала в четырёх Паралимпиадах, но пока не удавалось взять медали. Два раза остановилась в шаге от бронзы.

 

Пока Надежда Кузьмина не знает, поедут ли они в Токио в 2020 году, и готовятся к следующему сезону. В планах на 2018-й — участие в трёх этапах чемпионата мира и в чемпионате Европы.

 

Паралимпийка часто выезжает на учебно-тренировочные сборы в Минск, обычно же ежедневно тренируется в бассейне «Аквацентра».

 

Справка 

 

Наталья Шавель родилась в 1973 году. Мастер спорта международного класса по плаванию, неоднократная победительница и призёр чемпионатов Европы, неоднократный призёр чемпионатов мира. Участница Паралимпийских игр в Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016).

Источник: Вечерний Гродно
15:02 23/12/2017






Загрузка...
Loading...


загружаются комментарии
Блоги
Артем Агафонов
От поражения 19 декабря оппозиция так и не...
Анатолий Лебедько
Cамые яркие события политического календаря
Владимир Подгол
Новая европейская ценность «мордобойный» стиль...
Павел Знавец
Водевиль от "бабы Лиды".(окончание)
Павел Севярынец
СТАГОДДЗЕ БХД. Аднаўленне партыі
Ольга Кравчук
Если мы уйдём отсюда - то оставим за собой...


Особое мнение


© 2005 - 2017 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё