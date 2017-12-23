На фото видно, что в дорожное полотно вбиты деревянные колья.

По словам очевидца, во вторник, 19 декабря, когда он проезжал этот участок около часа дня, в дорогу уже были вбиты деревянные палки. Протяженность участка приблизительно 2 км. По обе стороны были выставлены знаки "Дорожные работы" и ограничение скорости "40".

Очевидец сообщил, что дорожные рабочие прокомментировали это следующим образом: "Идет ремонт". Дозвониться до местной дорожной службы пока не удалось.