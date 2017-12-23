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Фотофакт: под Скиделем в асфальт вбили деревянные колья. Кому и для чего это понадобилось?

Один из очевидцев прислал на редакционный Viber кадры, сделанные в этот вторник на выезде из деревни Мильковщина на автомагистраль М6.

 

На фото видно, что в дорожное полотно вбиты деревянные колья.

По словам очевидца, во вторник, 19 декабря, когда он проезжал этот участок около часа дня, в дорогу уже были вбиты деревянные палки. Протяженность участка приблизительно 2 км. По обе стороны были выставлены знаки "Дорожные работы" и ограничение скорости "40".

Очевидец сообщил, что дорожные рабочие прокомментировали это следующим образом: "Идет ремонт". Дозвониться до местной дорожной службы пока не удалось.

Источник: abw.by
14:39 23/12/2017






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