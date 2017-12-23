Парад авто продолжается: в Минске замечена еще одна "новинка" от Geely
Пока все ждут окончательного ответа на вопрос, сколько же в итоге стоит недавно представленный белорусам Geely Atlas, цены на который озвучили только для юридических лиц.
Так выглядит дорестайлинговый Emgrand X7, который собирали под Борисовом
Geely NL-4, или, как его представили в Китае в начале 2016 года, Geely Vision X6, есть не что иное, как следующий этап развития уже знакомой белорусам модели Geely Emgrand X7. У машин близкие габаритные размеры, схожая моторизация и оснащение, но разная внешность. Роднит автомобили лишь линия стекол. К слову, ее изменение влечет за собой самые существенные расходы при запуске в производстве новых моделей.
Под капотом белорусского NL4, вероятнее всего, окажутся бензиновые силовые агрегаты рабочим объемом 1,8 и 2,0 л. Трансмиссия, как и прежде, будет только с приводом на переднюю ось. Вариантов КПП наверняка будет два: МКПП и АКПП. Вопрос лишь в количестве ступеней, так как моторы Geely просты и надежны, но динамикой и экономичностью, увы, не блещут.
Дорожный просвет в китайской версии кроссовера - 175 мм, межколесная база - 2661, длина - 4600, ширина - 1800, высота - 1700 мм.
В Китае в момент старта продаж летом 2016-го за новинку просили 95.000-100.000 юаней (около $14.000-14.500). Во сколько обойдется новинка белорусам, предположить сложно. Если история с ценами на Atlas повторится, покупателей придется ждать долго…