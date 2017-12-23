Пока все ждут окончательного ответа на вопрос, сколько же в итоге стоит недавно представленный белорусам Geely Atlas, цены на который озвучили только для юридических лиц.

Судя по белорусским регистрационным знакам на автомобиле, становится очевидно, как именно будет выглядеть более бюджетный вариант кроссовера, который весной этого года начнут собирать на заводе "БелДжи",пишет abw.by





Так выглядит дорестайлинговый Emgrand X7, который собирали под Борисовом

Geely NL-4, или, как его представили в Китае в начале 2016 года, Geely Vision X6, есть не что иное, как следующий этап развития уже знакомой белорусам модели Geely Emgrand X7. У машин близкие габаритные размеры, схожая моторизация и оснащение, но разная внешность. Роднит автомобили лишь линия стекол. К слову, ее изменение влечет за собой самые существенные расходы при запуске в производстве новых моделей.

Под капотом белорусского NL4, вероятнее всего, окажутся бензиновые силовые агрегаты рабочим объемом 1,8 и 2,0 л. Трансмиссия, как и прежде, будет только с приводом на переднюю ось. Вариантов КПП наверняка будет два: МКПП и АКПП. Вопрос лишь в количестве ступеней, так как моторы Geely просты и надежны, но динамикой и экономичностью, увы, не блещут.

Дорожный просвет в китайской версии кроссовера - 175 мм, межколесная база - 2661, длина - 4600, ширина - 1800, высота - 1700 мм.

Передняя часть автомобиля и его корма выполнены в стилистике Atlas. Фамильные черты нового поколения налицо. Более того, вид сзади сильно напоминает Volvo. В салоне из новшеств - более дорогие материалы отделки и абсолютно новая панель приборов.

В Китае в момент старта продаж летом 2016-го за новинку просили 95.000-100.000 юаней (около $14.000-14.500). Во сколько обойдется новинка белорусам, предположить сложно. Если история с ценами на Atlas повторится, покупателей придется ждать долго…



