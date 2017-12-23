В Витебске в новогоднем шествии участвовали милицейские собаки. Их год
В Витебске новогодний парад вечером 22 декабря был завязан вокруг собаки, которая по восточному календарю является символом наступающего 2018 года. В шествии участвовали как служебные милицейские псы, так и домашние.
Парад начался с шествия по улице Ленина к главной елке на площади Победы Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей – всего около 1,5 тыс. ряженых, компанию которым составляли собаки, передает
Главная елка Витебска высотой 35 метров. Она состоит из 221 живой елочки. Ее украсили 56 светодиодными снежинками, почти 130 шаров, 1,2 километра гирлянд с 5 тыс. лампочек.
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14:03 23/12/2017
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