Парад начался с шествия по улице Ленина к главной елке на площади Победы Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей – всего около 1,5 тыс. ряженых, компанию которым составляли собаки, передает TUT.by.

Главная елка Витебска высотой 35 метров. Она состоит из 221 живой елочки. Ее украсили 56 светодиодными снежинками, почти 130 шаров, 1,2 километра гирлянд с 5 тыс. лампочек.